Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh có thêm một Phó Chủ tịch

Ngày 12/9, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029 để thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thực hiện công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua tờ trình hiệp thương cử bổ sung ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029; tờ trình hiệp thương cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Thế Hoàn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Hoàn - tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thu Hà.

...



Theo đó, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí với tờ trình của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn bày tỏ quyết tâm không ngừng nỗ lực học hỏi, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực công tác; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mong muốn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ, chia sẻ của tập thể cơ quan và các tổ chức thành viên.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

