Hà Tĩnh: Công bố Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: QS)



Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc tỷ lệ 1/2.000.

Sau khi được Chính phủ chấp thuận chủ trương, ngày 29/8/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2182/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Hạ Vàng, xã Can Lộc, tỷ lệ 1/2.000.

Dự án được thực hiện với quy mô 100 ha, do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lập quy hoạch, đơn vị tư vấn: Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng được phê duyệt là cơ sở để triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp, sau khi đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp của địa phương và các vùng phụ cận.

... Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng, tỷ lệ 1/2.000.



Tại hội nghị, đại diện các hộ dân tham dự đã nhất trí cao với quy hoạch dự án và mong muốn dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng mong muốn cơ quan chức năng, chủ đầu tư quan tâm đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường sinh thái khi khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, phân khu Khu công nghiệp Hạ Vàng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của xã Can Lộc nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Mong muốn xã Can Lộc cần đẩy mạnh tuyên truyền và công khai rộng rãi bản đồ quy hoạch để người dân nắm rõ, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ làm việc với các nhà đầu tư để các nhà đầu tư quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những người có nhu cầu, ưu tiên bố trí việc làm cho những người người trong diện giải tỏa và bị ảnh hưởng bởi quy hoạch vào làm việc trong khu công nghiệp...

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn

