Hà Tĩnh: Huyện Can Lộc viết tiếp truyền thống Xô Viết trên hành trình mới

95 năm trước, trên mảnh đất Can Lộc, ngọn lửa Xô viết Nghệ Tĩnh bùng cháy, mở đầu một trang sử oanh liệt của lòng dân và ý Đảng. Tiếp nối truyền thống ấy, người dân Can Lộc hôm nay đang viết tiếp bản hùng ca cách mạng bằng những thành quả cụ thể, thiết thực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Hào khí Xô viết vang vọng

Cách đây 95 năm, cao trào cách mạng 1930-1931 ở Hà Tĩnh được mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1/8/1930 của nhân dân huyện Can Lộc. Tại ngã ba Nghèn, ngày 12/9/1930, nhân dân Can Lộc và các vùng lân cận đã nổi dậy đấu tranh đòi giải phóng dân tộc, míttinh kỷ niệm Quảng Châu công xã.

Trong đợt nổi dậy này, kẻ thù đã đàn áp quần chúng dã man, nhiều đồng bào, đồng chí anh dũng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng. Cuộc nổi dậy của nhân dân Can Lộc góp phần làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh - đỉnh cao của phong trào cách mạng trong những năm 1930-1931.

Trên mảnh đất Can Lộc, nhiều địa danh đi vào lịch sử, trở thành địa chỉ đỏ cách mạng. Tiêu biểu như bến đò Thượng Trụ, cầu Hạ Vàng, cầu Nghèn, sân vận động huyện, Nền huyện đường… là những nơi diễn ra cuộc tập hợp lực lượng biểu tình đấu tranh rầm rộ của nhân dân Can Lộc trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Can Lộc được thành lập từ việc sáp nhập thị trấn Nghèn, hai xã Thiên Lộc và Vượng Lộc.

Những ngày này, trở lại Can Lộc, đi dọc những tuyến đường bêtông phẳng lì, khuôn viên văn hóa-thể thao rợp bóng cây xanh, chúng tôi cảm nhận rõ không khí sôi nổi, khí thế của một vùng quê đang chuyển mình mạnh mẽ. Thành quả ấy không chỉ đến từ các chủ trương lớn mà còn bắt nguồn từ những hành động nhỏ, bình dị của mỗi người dân, mỗi cán bộ.

Tại bến đò Thượng Trụ (thôn Đoàn Kết) những ngày Thu lịch sử, câu chuyện về hào khí Xô viết 95 năm trước vẫn được các bậc cha ông kể lại cho lớp cháu con.

Nơi cách đây 95 năm từng là điểm hẹn bí mật của các cán bộ cách mạng, nơi diễn ra sự kiện trọng đại- thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Tĩnh. Di tích bến đò Thượng Trụ được chỉnh trang khang trang hơn với cột mốc lịch sử trang trọng, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió Thu.

Từ vùng quê nghèo, thôn Đoàn Kết hôm nay đã chuyển mình rõ nét. Những tuyến đường trải nhựa, bê tông phẳng lì chạy xuyên qua làng, mô hình kinh tế hộ phát triển mạnh, đời sống người dân ngày càng khởi sắc với thu nhập bình quân 65 triệu đồng/người/năm.

Ông Đặng Phúc Lai, Bí thư Chi bộ thôn Đoàn Kết chia sẻ: “Từ truyền thống cách mạng, bà con trong thôn luôn đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Bến Thượng Trụ-nơi từng là điểm xuất phát cho hành trình cách mạng ở Hà Tĩnh giờ đây trở thành biểu tượng tinh thần, điểm tựa để người dân viết tiếp những trang mới của sự đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững."

Viết tiếp truyền thống anh hùng

Đi về trung tâm xã, nơi có Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Nền huyện đường (ở Tổ dân phố 7, xã Can Lộc)-nơi từng in dấu bước chân những người cộng sản đầu tiên, nơi quần chúng nhân dân mang theo cờ đỏ búa liềm, đấu tranh giành chính quyền, giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới.

Những tuyến phố khang trang, cửa hàng san sát, cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng ngõ nhỏ, tất cả như hòa quyện giữa khí thế hôm nay và ký ức hào hùng một thuở.

Quá khứ vẻ vang không chỉ được gìn giữ trong sử sách hay di tích mà còn là động lực tinh thần để Đảng bộ và nhân dân Can Lộc viết tiếp những trang mới tràn đầy khát vọng, tự hào và đổi thay.

Ông Phan Chí Thịnh (70 tuổi, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 7) xúc động chia sẻ: “Tôi còn nhớ như in lời của các bậc tiền bối kể về những ngày người dân Can Lộc rầm rập kéo nhau đi biểu tình, đòi quyền sống, quyền làm người. Hôm nay, đất nước đang đổi mới từng ngày và thế hệ chúng tôi cùng con cháu vẫn đang giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.”

Là một trong những Tổ dân phố điển hình về nếp sống văn minh, Tổ dân phố 7 huy động gần 400 triệu đồng xây dựng khuôn viên thể dục thể thao khang trang. Gần 1 tỷ đồng được đầu tư cho các thiết chế văn hóa từ năm 2021 đến nay, đều là nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Can Lộc Võ Xuân Linh chia sẻ, phát huy truyền thống của quê hương, sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc không ngừng nỗ lực bám sát chủ đề Đại hội, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trong đó, Can Lộc tiếp tục phát huy nội lực, tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số; bổ sung, hoàn thiện quy hoạch, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; xúc tiến đầu tư; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch.

Xã phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ cấu ngành nông nghiệp; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống gắn với phát triển dịch vụ, du lịch… Tinh thần đoàn kết, sức mạnh quyết tâm sẽ là động lực để xã vượt qua thử thách trên hành trình xây dựng một miền quê đáng sống.

Truyền thống anh hùng của quê hương Xô viết không chỉ là niềm tự hào của quá khứ mà còn là ngọn đuốc soi sáng cho con đường phát triển hôm nay.

Với sự đồng lòng của người dân, sự dẫn dắt của Đảng, Can Lộc đang tiếp tục vững bước trên con đường kiến tạo một xã nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, xứng đáng là vùng quê cách mạng./.

