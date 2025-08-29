Ưu tiên hơn 5.000 chỗ cho cựu chiến binh, người cao tuổi xem diễu binh A80

Trong sáng 29-8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung,... lực lượng công an đã tích cực triển khai, tạo dựng các khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Cựu chiến binh và người cao tuổi sẽ được ưu tiên ghế ngồi. Ảnh: Nguyễn Hưởng



Theo Công an TP Hà Nội, với tinh thần tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lực lượng công an phường đã chủ động bố trí hàng ngàn ghế ngồi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho những người cao tuổi.

Những khu vực ưu tiên xem diễu binh, diễu hành A80

...

Khu vực ưu tiên được đặt tại vị trí lý tưởng trên đoạn đường Hùng Vương, Trần Phú, Tràng Tiền,... cho phép các cựu chiến binh và người cao tuổi cùng toàn thể Nhân dân có thể theo dõi trọn vẹn và trang nghiêm buổi tổng duyệt chương trình A80 sắp tới được thoải mái, an toàn.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng khu vực ưu tiên là một phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân tại các sự kiện lớn của quốc gia. Hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" mà còn góp phần tạo nên một không khí trang trọng, ấm áp, kết nối giữa các thế hệ tại sự kiện mang ý nghĩa lịch sử.

Chương trình A80 là một trong những sự kiện trọng điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân và du khách. Sự chuẩn bị chu đáo này của các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ Nhân dân, góp phần làm nên thành công chung của buổi tổng duyệt sắp tới vào sáng ngày 30-8.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

