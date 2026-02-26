'Kiểm phiếu chặt chẽ, công bố sớm kết quả bầu cử'

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến về công tác bầu cử sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, khẳng định công tác chuẩn bị đã được triển khai kịp thời, bài bản, chu đáo.

Ông yêu cầu các cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả đúng thời hạn, chậm nhất ngày 25/3 theo luật định. "Càng làm chặt chẽ, công bố sớm kết quả càng tốt", ông nói, cho biết dự kiến ngày 6/4, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc. Thường vụ Quốc hội đang chuẩn bị về công tác nhân sự và các luật, nghị quyết quan trọng trình kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo khởi đầu cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông đề nghị các cơ quan, địa phương bảo đảm minh bạch, dân chủ, công bằng trong từng khâu chuẩn bị. Quy trình vận động bầu cử phải thực hiện tốt để lựa chọn ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Cơ quan chức năng chuẩn bị đầy đủ phương án bảo đảm an ninh, trật tự, y tế, an toàn cho cuộc bầu cử.

Các địa phương cần tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Phong

...

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, công tác nhân sự ứng cử viên được chuẩn bị kỹ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng. Ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Viettel phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự.

Còn 17 ngày đến ngày bầu cử, ông lưu ý một số địa phương còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính; phần mềm công nghệ thông tin chưa ổn định; công tác tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số còn hạn chế. Ông đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các cấp và Bộ Nội vụ kiểm tra sâu sát đơn vị bầu cử, rà soát việc in ấn phiếu, nhất là tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên, phiếu bầu, mộc dấu, không để sai sót.

Theo báo cáo của Chính phủ, các địa phương đã hoàn thành lập, niêm yết danh sách cử tri. Trên cơ sở dữ liệu từ hệ thống VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an cấp xã bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, không bỏ sót.

Tổng số cử tri là 73,46 triệu người. Công an cấp xã đã bàn giao danh sách theo từng khu vực bỏ phiếu. Các trường hợp còn biến động tiếp tục được phân theo khu vực bỏ phiếu.

Địa phương xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu phù hợp với cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật; người điều trị tại cơ sở y tế; người bị tạm giữ, tạm giam; sinh viên, công nhân tại khu công nghiệp. Hòm phiếu phụ, bỏ phiếu lưu động được chuẩn bị khi cần thiết, bảo đảm quyền bầu cử của công dân.

Công an địa phương cũng cấp Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bản điện tử trên nền tảng VNeID, tạo thuận lợi cho người dân.

Tác giả: Sơn Hà

Nguồn tin: vnexpress.net

