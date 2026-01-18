U23 Việt Nam nhận tin vui trước trận bán kết U23 châu Á gặp U23 Trung Quốc khi đội bạn sẽ không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Cụ thể, tiền vệ số 14 Yang Haoyu bị treo giò do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

U23 Trung Quốc sẽ không có sự phục vụ của Yang Haoyu trong trận gặp U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC).

Yang Haoyu sinh năm 2006, chưa tròn 20 tuổi nhưng đã ra sân hơn 20 trận ở giải VĐQG Trung Quốc cho Shanghai Shenhua và ghi được 3 bàn thắng.

Tại giải U23 châu Á năm nay, cầu thủ này chủ yếu đóng vai trò dự bị nhưng trận đấu nào cũng được ra sân. Điều đó cho thấy Yang Haoyu cung là nhân tố quan trọng trong cách vận hành lối chơi của HLV Antonio Puche. Thiếu đi cầu thủ như vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ phải có những toan tính khác trong trận bán kết gặp U23 Việt Nam.

Theo điều lệ giải, các cầu thủ nhận 1 thẻ vàng trước vòng bán kết sẽ được xóa. Tuy nhiên, cầu thủ đã nhận đủ 2 thẻ vẫn bị treo giò 1 trận. Vì thế, Yang Haoyu không có cơ hội đối đầu U23 Việt Nam.

Theo lịch trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc diễn ra vào lúc 22h30 ngày 20/1. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

