Video những pha bóng nghẹt thở trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE

Đoạn video đã thu hút được hơn 600.000 lượt xem, với hơn 1.300 lượt bình luận. Ngoài cổ động viên Việt Nam, các cổ động viên đến từ khắp mọi nơi trên châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan hay như những cổ động viên Australia, Iraq... đều gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam qua những lời bình luận dưới video. (xem video dưới - nguồn: AFC Asia)

Trong đoạn video dài 3 phút 20 giây, AFC đã cô đọng những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu.

Sau những phút đầu nhập cuộc thận trọng, U23 UAE bất ngờ tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên ở phút 16. Từ đường chuyền dài của Yousif Al Marzooqi, Mansoor Al Menhali khống chế gọn gàng rồi tung cú vô lê vượt qua thủ môn Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Tây Á nhanh chóng bị dập tắt khi trọng tài xác định tiền đạo này đã để bóng chạm tay trước khi dứt điểm.

U23 UAE tiếp tục duy trì sức ép. Phút 35, Al Menhali treo bóng chính xác vào cột xa cho Ali Al Memari băng vào đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Ít phút sau, Việt Nam gặp tổn thất về lực lượng khi Le Viktor dính chấn thương sau một pha va chạm mạnh và buộc phải rời sân, nhường chỗ cho Nguyễn Đình Bắc.

Khung thành U23 Việt Nam tiếp tục chao đảo ở phút 38. Tận dụng sai lầm của Phạm Lý Đức, Al Menhali kiến tạo để Ali Abdulaziz tung cú sút xa đầy uy lực, nhưng bóng dội xà ngang rồi đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cầu thủ UAE. Những cơ hội bị bỏ lỡ nhanh chóng phải trả giá.

...

Ngay phút sau đó, Nguyễn Đình Bắc có pha xoay sở kỹ thuật bên cánh phải, vượt qua Khamis Al Mansoori trước khi căng ngang sệt vào vòng cấm để Nguyễn Lê Phát đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, lợi thế của đội bóng áo đỏ không duy trì được lâu. Phút 42, từ một tình huống bóng bổng, cú đánh đầu của Ali Al Memari dội xà ngang bật ra, tạo điều kiện để Junior Ndiaye băng vào đánh đầu nối cận thành, gỡ hòa 1-1 cho U23 UAE trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều chủ động đẩy cao đội hình tìm bàn thắng. Thế trận bắt đầu nghiêng về U23 Việt Nam từ phút 60. Phạm Minh Phúc thực hiện đường chuyền xoáy từ cánh phải vào khu vực cấm địa, Nguyễn Đình Bắc bật cao đánh đầu ngược đầy kỹ thuật, đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo đỏ.

U23 UAE nhanh chóng đáp trả. Phút 68, từ quả tạt của Richard Akonnor, Mansoor Al Menhali bật cao đánh đầu dũng mãnh, quân bình tỷ số 2-2 và đẩy trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối thời gian thi đấu chính thức chứng kiến sức ép lớn từ U23 Việt Nam. Võ Anh Quân có cú đánh đầu hiểm hóc nhưng bị thủ môn Khaled Tawhid xuất sắc cản phá, trong khi Nguyễn Thanh Nhân lại dứt điểm chệch khung thành ở cự ly gần, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 101. Thanh Nhân đột phá mạnh mẽ vào vòng cấm, buộc hàng phòng ngự UAE phải phá bóng trong thế bị động. Bóng bật ra đúng vị trí của Phạm Minh Phúc, và tiền vệ này đã dứt điểm quyết đoán, hạ gục Tawhid, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2, đưa U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết sau một trận đấu giàu cảm xúc.

Tác giả: Bảo Hà

Nguồn tin: Báo Tin tức