Trấn Thành, Hoà Minzy và dàn sao Việt vỡ oà trước chiến thắng của U23 Việt Nam

Tối 16/1, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE đã gây bão mạng xã hội. Sau hơn 110 phút thi đấu căng như dây đàn, U23 Việt Nam xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc 3-2, chính thức ghi tên mình vào vòng Bán kết. Khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cảm xúc vỡ oà từ sân cỏ đến không gian mạng.

Ngay trong đêm, hàng loạt sao Việt đồng loạt chia sẻ niềm vui chiến thắng. Trấn Thành không giấu được sự phấn khích, đăng tải dòng trạng thái chúc mừng đầy tự hào dành cho các cầu thủ trẻ. Hòa Minzy cũng nhanh chóng hòa vào không khí ăn mừng, bày tỏ niềm xúc động trước tinh thần chiến đấu bền bỉ của đội tuyển.

Bên cạnh đó, loạt nghệ sĩ như Lệ Quyên, Soobin, Tự Long, Bùi Công Nam hay Võ Cảnh đều đồng loạt chia sẻ cảm xúc tự hào, gửi lời chúc mừng và động viên tinh thần đến U23 Việt Nam. Dòng cảm xúc chung của dàn sao là sự ngưỡng mộ trước bản lĩnh, ý chí và tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ.

Trấn Thành "tung bông", rần rần khi U23 VIệt Nam giành chiến thắng thuyết phục (ảnh: FBNV)

"Fan cứng" bóng đá Hoà Minzy quyết định giảm giá concert để ăn mừng (ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Tự Long hào hứng khi U23 tiếp tục viết nên những câu chuyện đầy tự hào (ảnh: FBNV)

Lệ Quyên vỡ oà lúc nửa đêm (ảnh: FBNV)

... Bùi Công Nam cũng rần rần chúc mừng lúc nửa đêm (ảnh: FBNV)

SOOBIN dành lời khen cho đội tuyển U23 VIệt Nam (ảnh: FBNV)

Phạm Đình Thái Ngân cũng hoà vào màn ăn mừng rần rần trên MXH (ảnh: FBNV)

Quốc Trường ăn mừng ngay tại trường quay (ảnh: FBNV)

Hoa hậu Thanh Thuỷ hoà vào dòng người đi bão (ảnh: FBNV)

Không chỉ Vbiz, cộng đồng mạng cũng "nổ tung" với hàng loạt bài đăng, clip ăn mừng và những lời chúc gửi tới đội tuyển. Sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả và nghệ sĩ đã góp phần tạo nên bầu không khí rần rần, đúng nghĩa cả nước chung một nhịp đập. Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ đưa U23 Việt Nam vào Bán kết, mà còn khơi dậy niềm tự hào.

U23 Việt Nam quá "vuýp"! (ảnh: Tổng hợp)

