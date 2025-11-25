VIC phá đỉnh, tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát top 100 người giàu nhất hành tinh

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới bằng một nhịp tăng chủ động, khi lực cầu tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn bất chấp độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm.

Kết phiên ngày 24/11, VN-Index tăng 13,05 điểm, tương đương 0,79%, lên mức 1.667,98 điểm. VN30 cũng tăng 16,47 điểm (+0,87%) lên 1.916,36 điểm trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng co cụm vào các cổ phiếu dẫn dắt. Dù toàn sàn có tới 186 mã giảm so với 123 mã tăng, giá trị dòng tiền đổ vào hai phía tăng – giảm gần như ngang nhau, lần lượt 7.305 tỷ đồng và 7.031 tỷ đồng.

Tác động mạnh nhất lên chỉ số vẫn đến từ bộ ba họ Vin. Riêng cổ phiếu VIC đóng góp 8,45 điểm cho VN-Index; VHM và VRE lần lượt đóng góp 3,12 điểm và 1,15 điểm.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIC tăng trên 4%, tiến sát mốc 240.000 đồng/cp, phá đỉnh lịch sử, đưa vốn hóa thị trường của Vingroup lập kỷ lục tại 900.000 tỷ đồng. Bên cạnh VIC, cổ phiếu VRE kịch biên độ, vọt lên vùng 34.450 đồng/cp; cổ phiếu VHM cũng tăng mạnh 3,42% trong phiên, tiến sát ngưỡng 103.000 đồng/cp.

Cùng với đà tăng của 3 cổ phiếu, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng mạnh. Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, ông Vượng đang sở hữu khối tài sản 22 tỷ USD, tăng thêm 888 triệu USD chỉ trong một ngày, tương ứng mức tăng 4,21%, qua đó xếp hạng 101 người giàu nhất thế giới.

Trong nhóm “Today’s Winners and Losers” của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng nằm trong top những tỷ phú có tài sản tăng mạnh nhất ngày, xếp sau ông Manuel Villar (+2,3 tỷ USD), ông Ma Huateng (+1,2 tỷ USD) và bà Zhong Huijuan (+1,1 tỷ USD).

Trở lại hoạt động doanh nghiệp, cổ đông Vingroup mới đây đã thông qua kế hoạch phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1, dự kiến thực hiện trong quý IV/2025. Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi lên hơn 77.000 tỷ đồng, vượt Hòa Phát (HoSE: HPG) để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau ba ngân hàng Vietcombank (HoSE: VCB), MB (HoSE: MBB) và VPBank (HoSE: VPB).

Cùng với đợt tăng vốn, kết quả kinh doanh của Vingroup tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ấn tượng. Lũy kế 9 tháng năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất đạt 169.611 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm trước và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tổng tài sản tính đến 30/9/2025 đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Cổ phiếu họ Vin "bốc đầu" đến từ việc hàng loạt dự án trọng điểm trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, bất động sản và hạ tầng được doanh nghiệp triển khai đồng loạt trên cả nước. Tại Hà Tĩnh, VinEnergo-nơi ông Phạm Nhật Vượng và hai người con trai cùng góp vốn – được đánh giá đủ năng lực thực hiện hai dự án điện gió tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng. VinMetal với vốn 10.000 tỷ đồng đang phát triển tổ hợp thép công nghiệp-công nghệ cao tại Vũng Áng, công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Vinhomes Hà Tĩnh đang triển khai dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương trị giá hơn 8.800 tỷ đồng với ba cầu cảng dài tổng cộng 1.050 m. Tại Quảng Ninh, siêu dự án Hạ Long Xanh quy mô hơn 456.600 tỷ đồng đang tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường trở thành đại dự án đô thị-du lịch lớn nhất miền Bắc.

Bên cạnh đó, VinSpeed tiếp tục nghiên cứu tuyến metro tốc độ cao kết nối nội đô TP. HCM với Cần Giờ, đồng thời đề xuất tham gia dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

