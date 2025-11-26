Con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc công ty thép thay ông Đỗ Tiến Sĩ

Ông Phạm Nhật Quân Anh (giữa ảnh) sẽ làm Tổng giám đốc VinMetal thay ông Đỗ Tiến Sĩ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau loạt động thái liên quan đến Công ty CP sản xuất và kinh doanh VinMetal, Tập đoàn Vingroup vừa công bố thông tin hợp tác và hỗ trợ Công ty CP Thép Pomina.

Cụ thể, Vingroup sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm, và chọn Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp.

Theo đó, nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, tập đoàn này cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên VinFast, Vinhomes, VinSpeed. Doanh nghiệp cho biết việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỉ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cho biết đơn vị này kỳ vọng Pomina có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước, để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước.

Song song với gói hỗ trợ tài chính và đảm bảo kênh tiêu thụ cho Pomina, Vingroup cũng hỗ trợ Pomina tăng tốc quá trình tái cấu trúc, củng cố đội ngũ quản trị. Ông Đỗ Tiến Sĩ sẽ trở lại điều hành Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Còn tại VinMetal, vị trí Tổng giám đốc được chuyển giao lại cho ông Phạm Nhật Quân Anh, nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là thành viên hội đồng quản trị VinFast và từng giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt như Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách hậu mãi toàn cầu,…

Ngày 6-10, Vingroup công bố thành lập VinMetal nhằm gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim.

Công ty có vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng. Vingroup góp 98%, hai con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng mỗi người góp 1% vốn. Đến ngày 13-11, doanh nghiệp cho biết tăng vốn từ 10.000 tỉ đồng lên 15.000 tỉ đồng. Các cổ đông góp 15.000 tỉ đồng bằng tiền mặt.

Công ty tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Theo Vingroup, việc thành lập VinMetal nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho mảng bất động sản, sản xuất xe điện và các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Đầu tháng 11-2025, VinMetal quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay cho ông Nguyễn Việt Quang - Tổng giám đốc Vingroup.

Ông Sĩ là gương mặt lão làng trong ngành thép với 30 năm kinh nghiệm, đảm nhiệm Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch Pomina. Ông Sĩ là em trai của ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Pomina.

