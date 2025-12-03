Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường

Sáng 3/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và phía Bắc Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Dự báo, từ đêm 3/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; vùng núi cao ở Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, ở vùng núi Bắc Bộ từ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Cùng thời điểm, tại TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và TP Hồ Chí Minh ghi nhận mưa rào, dông rải rác, có điểm mưa to đến rất to. Diễn biến mưa tiếp tục phức tạp khi dải mây ẩm kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão Koto (bão số 15) và nhiễu động gió Đông trên cao sẽ gây mưa vừa, mưa to diện rộng cho các khu vực Nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ngoài ra, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa nơi mưa to trên 60mm.

Cảnh báo mưa lớn tại khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm từ ngày 5/12, song nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại đô thị.

Trên biển, hồi 1h ngày 3/12, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam, khoảng 3 km/h.

Sáng 3/12, ở phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Gia Lai – Đắk Lắk, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Hướng gió thay đổi theo hoàn lưu, sóng biển cao 2,0–4,0m.

Ngày và đêm 3/12 – khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh. Sóng biển 3,0–5,0m.

Vịnh Bắc Bộ, ban ngày gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; đến đêm gió giảm dần. Sóng biển 2,0–4,0m.

Chiều và đêm 3/12 – vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP. Huế và phía Bắc Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8, biển động; sóng biển 3,0–5,0m.

Ngoài ra, ngày và đêm 3/12, vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Dự báo thời tiết ngày 3/12/2025 tại Hà Nội và các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ, gần sáng và sáng mai gió mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tp. Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-28 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều ngày 03/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều ngày 03/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều ngày 03/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

