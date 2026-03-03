Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ

Tại hội nghị công bố quyết định chiều 3/3, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cho biết ngày 27/2, Bộ Chính trị đồng ý để bà Nguyễn Thị Tuyến thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đảm nhiệm cương vị mới thay bà Lê Thị Thủy. Bà Thủy vừa được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyến. Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Tuyến 55 tuổi, quê huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 13, 14; tiến sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật kinh tế.

...

Trưởng thành từ công tác Đoàn, bà có nhiều năm công tác tại Hà Nội, từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ; Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây; Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, bà tham gia chỉ đạo đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, chăm lo phúc lợi đoàn viên, hỗ trợ công nhân khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19. Khi giữ chức Trưởng ban Dân vận và sau đó là Phó bí thư Thành ủy Hà Nội từ tháng 10/2020, bà tham gia chỉ đạo công tác dân vận, xây dựng Đảng, phòng chống dịch, phục hồi kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Tháng 6 đến 7/2024, bà được giao điều hành Thành ủy Hà Nội khi chưa kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy.

Tháng 11/2024, bà được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và đảm nhiệm cương vị này trong 15 tháng. Trong thời gian này, bà thúc đẩy các chương trình xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, triển khai Tuần lễ áo dài trên toàn quốc, tăng cường hỗ trợ phụ nữ, trẻ em yếu thế, tham gia phản biện chính sách liên quan đến bình đẳng giới và gia đình.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 hồi tháng 1, bà Nguyễn Thị Tuyến tái cử Ủy viên Trung ương Đảng. Bà hiện là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 16 tại Hà Nội.

Tác giả: Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net