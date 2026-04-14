Từ 16-4, cả nước chấm dứt đợt nắng nóng hiếm gặp 10 năm qua

Khả năng từ chiều 16-4, ở Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 14-4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ hôm nay, nắng nóng chấm dứt ở phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, dịu dần ở các khu vực khác.

Dự báo hôm nay và ngày mai, ở khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ chỉ có nắng nóng cục bộ ở một số nơi với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

"Từ ngày 16-4, chấm dứt nắng nóng trên hầu khắp cả nước" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Dự báo từ khoảng từ chiều 16 đến 17-4 và chiều tối 18 đến 20-4, ở Bắc Bộ khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, nén rãnh thấp xuống khu vực Bắc Bộ, gây ra mưa rào và dông rải rác, thời tiết mát mẻ hơn.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17-4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối các ngày từ 15 đến 17-4, khả năng có mưa rào và dông rải rác.

"Đây là giai đoạn chuyển mùa ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nên người dân cần đề phòng trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Đợt nắng nóng hiếm gặp trong 10 năm qua

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 3-4 đến nay, nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng, trong đó khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Huế ở ngưỡng nắng nóng gay gắt (37 - 39 độ C) và đặc biệt gay gắt (trên 39 độ C), với mức nhiệt lên tới 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đặc biệt tại khu vực vùng núi phía tây của Nghệ An và Hà Tĩnh còn có mức nhiệt lên tới trên 41 độ C.

Theo thống kê của cơ quan khí tượng, nắng nóng trong năm nay trên các khu vực đều đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm và mức nhiệt cao trên 41 độ C xảy ra ở miền Trung trong thời kỳ đầu tháng 4 này cũng là mức nhiệt cao ít gặp trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, tuy nhiên vẫn chưa vượt nhiệt độ kỷ lục trong tháng 4-2024.

Tác giả: CHÍ TUỆ

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ