Hà Tĩnh: Người dân thiếu nước sạch sinh hoạt giữa nắng nóng gay gắt

Nguồn nước sạch từ nhà máy bị gián đoạn nên chị Nguyễn Thị Thủy và nhiều hộ dân ở thôn Xóm Mới phải lấy nước ao hồ để sinh hoạt - Ảnh: LÊ MINH

Những ngày gần đây, Hà Tĩnh đang hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, khắc nghiệt, có nơi nhiệt độ ghi nhận lên đến 40 độ C. Trong hoàn cảnh này, hàng trăm hộ dân tại xã Đức Thịnh không có nguồn nước sạch sinh hoạt.

Bà Nguyễn Thị Định (76 tuổi, ngụ thôn Xóm Mới, xã Đức Thịnh, khu vực các xã Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy và An Dũng của tỉnh Hà Tĩnh trước đây) cho biết hơn 10 ngày qua do không có nguồn nước sạch từ nhà máy nước về, gia đình bà sử dụng nước mưa tích trữ được để ăn uống. Còn việc tắm rửa, giặt giũ quần áo phải dùng nước ao hồ, hoặc giếng khơi.

“Nắng nóng đang diễn ra hết sức gay gắt. Nguồn nước mưa tích trữ được đã dần cạn kiệt, trong khi nhà máy nước chưa biết khi nào cấp nước trở lại nên chúng tôi hết sức lo lắng” - bà Định nói.

Cũng như bà Định, 2 tuần nay gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (47 tuổi, ngụ thôn Xóm Mới, xã Đức Thịnh) dùng nước mưa tích trữ được để ăn uống, còn sinh hoạt phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên ngoài ao hồ.

Theo chị Thủy, do không có nước máy, người dân buộc phải dùng nước hồ không đảm bảo vệ sinh, thường xuyên bị ngứa da. Giữa thời tiết oi bức mà thiếu nước sạch sinh hoạt, cuộc sống nhiều hộ dân bị đảo lộn. Rất mong nhà máy sớm khắc phục để cấp lại nước sạch cho người dân.

... Cảnh người dân thôn Xóm Mới, xã Đức Thịnh đi chở nước về để sinh hoạt trong thời tiết nắng nóng - Ảnh: LÊ MINH



Theo tìm hiểu, tại thôn Xóm Mới, nhiều hộ dân không chủ động tích trữ nước mưa. Các giếng đào trước đây đã bị lấp bỏ, gặp đợt nguồn nước sạch cấp về bị gián đoạn khiến cuộc sống hết sức bí bách. Nhiều hộ dân thậm chí phải mang thùng đến địa phương khác để xin nước về sinh hoạt qua ngày.

Theo ông Nguyễn Trọng Vị - Trưởng thôn Xóm Mới, xã Đức Thịnh - toàn thôn có khoảng 180 hộ dân phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước sạch từ nhà máy. Khoảng 15 ngày nay, máy bơm nước thô và máy bơm cao áp của nhà máy bị hỏng nên không thể cung cấp nước về cho người dân.

Nguồn nước sạch từ nhà máy gián đoạn nên người dân địa phương buộc phải bơm nước từ giếng khơi, ao hồ ngoài đồng và đi xin nước từ nơi khác về sử dụng sinh hoạt.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ