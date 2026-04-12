Cả nước chấm dứt nắng nóng vào cuối tuần sau

Một tuần qua, miền Bắc nắng nóng diện rộng do tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây hoạt động mạnh kết hợp hiệu ứng gió phơn. Hôm qua, Mai Châu, Hòa Bình (Phú Thọ) nóng 39 độ, Hà Nội khoảng 35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thứ hai 13/4, Tây Bắc Bộ tiếp tục ghi nhận mức nhiệt cao 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ. Đông Bắc Bộ phổ biến 34-36 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng thấp hơn, khoảng 32-34 độ C.

Từ khoảng ngày 14-15/4, khối không khí mát từ lục địa Trung Quốc tràn xuống, nắng nóng ở miền Bắc giảm dần và có khả năng chấm dứt vào ngày 16/4. Các ngày 16-18/4, do ảnh hưởng không khí lạnh cuối mùa, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rào và giông; trung du và miền núi có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm từ nay đến cuối tuần sau, đến thứ sáu giảm 11 độ so với hôm nay, còn 23-28 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) bốn ngày đầu tuần dao động 17-29 độ, đến cuối tuần giảm còn 13-17 độ C.

...

Tại miền Trung, hoàn lưu vùng thấp nóng kết hợp gió phơn khiến nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 4. Từ ngày 6/4 đến nay, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ tại Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến 38-40 độ, có điểm vượt 41 độ C.

Dự báo nắng nóng gay gắt tại miền Trung còn duy trì đến hết ngày 14/4. Từ 15/4, do tác động của không khí lạnh cuối mùa làm suy yếu vùng thấp nóng phía tây, nhiệt độ có xu hướng giảm dần và khả năng chấm dứt đợt nắng nóng mạnh nhất từ đầu mùa vào khoảng 17/4.

Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ từ đầu tháng 4 nắng nóng diện rộng. Từ nay đến 14/4, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Từ 15/4, nắng nóng giảm dần và có khả năng kết thúc vào khoảng 17/4.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong thời kỳ từ 12/4 đến 12/5, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước. Số ngày nắng nóng gay gắt dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, tập trung tại Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Tác giả: Gia Chính

Nguồn tin: Báo VnExpress