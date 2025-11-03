Truy nã nữ giáo viên mầm non Bùi Thùy Linh Yến

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tối 2/11 cho biết đã ra quyết định truy nã Bùi Thùy Linh Yến (SN 1986; thường trú trước đây tại xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ; nay là thôn Hợp Nhất, xã Hoà Phú, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, năm 2016, Yến là giáo viên mầm non. Đối tượng giới thiệu quen biết lãnh đạo có khả năng chạy việc xét tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng, chuyển công tác cho nhiều trường hợp trên địa bàn Hà Nội.

Đối tượng Bùi Thùy Linh Yến - Ảnh: CA Hà Nội

...



Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã chuyển tiền cho Yến để nhờ chạy việc. Sau khi nhận tổng số tiền là hơn 1,3 tỷ, Yến không giải quyết được việc và chiếm đoạt số tiền trên. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 06/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Yến về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/9/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Bùi Thuỳ Linh Yến.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội (SĐT: 0983648487), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn