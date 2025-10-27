Vụ truy nã Chủ tịch Tổng Công ty Cây xanh Công Minh: Hé lộ thủ đoạn để trúng hàng trăm gói thầu

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê quán Hà Tĩnh, thường trú tại tỉnh Bình Phước cũ), Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Trước đó, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh đã sử dụng thủ đoạn thông đồng với chủ đầu tư để được tham gia vào đấu thầu từ giai đoạn xây dựng tổng mức đầu tư dự án, bằng cách nâng giá trị vật tư, vật liệu cao hơn với thị trường. Sau khi giá đấu thầu được phê duyệt, Công ty Cây xanh Công Minh sẽ được chỉ định thầu và nhóm công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh để tham gia đấu thầu, trúng thầu.

Qua đó, Cơ quan điều tra xác định hệ sinh thái của Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia, thực hiện hơn 600 gói thầu trên 63 tỉnh, thành phố với giá trị khoảng 3.500 tỉ đồng. Trong đó, đã quyết toán được hơn 3.000 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Công Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cây xanh Công Minh; Lê Thị Hoà, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cây xanh Công Minh, và Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban Pháp lý - Kế toán trưởng Công ty Cây xanh Công Minh. Tuy nhiên, bị can Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn từ ngày 4-6-2023.

Nói về thủ đoạn trong vụ án này, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết hệ thống sinh thái Công ty Cây xanh Công Minh có 40 công ty. Các công ty này có pháp nhân độc lập. Sau đó, mô hình quản lý, thành lập 6 khu vực trên cả nước, 40 công ty này tham gia hoạt động đấu thầu có dấu hiệu vi phạm. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra xác định các bị can đã gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 100 tỉ đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động