Truy nã đặc biệt trùm buôn lậu Nguyễn Hoàng Sa

Ngày 13/8/2025, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Cáo trạng số 11180/CT-VKSTC-V3, truy tố 14 bị can trong vụ án "Nguyễn Hoàng Sa, Nguyễn Minh Trí và đồng phạm" về tội "Buôn lậu", quy định tại Điều 188 của Bộ luật Hình sự.

Truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Hoàng Sa

Trong số các bị can, Nguyễn Hoàng Sa hiện đang bỏ trốn và đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã số 925/QĐTN-CSKT-P3 ngày 11/4/2025.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sa (Ảnh Bộ Công an)





Thông tin nhân thân của bị can Nguyễn Hoàng Sa được công bố như sau:

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sa, sinh ngày 24/6/1980; CCCD số 001080050534, cấp ngày 18/11/2024 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nơi thường trú: Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang (nay là Tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang).

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để bị can Nguyễn Hoàng Sa đến trình diện tại cơ quan Công an hoặc Viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất để đầu thú. Việc đầu thú sẽ giúp bị can được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, đồng thời được thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, nếu Nguyễn Hoàng Sa tiếp tục bỏ trốn, Viện kiểm sát sẽ coi đây là hành vi từ bỏ quyền bào chữa và bị can sẽ bị xét xử theo quy định của pháp luật.

Để phối hợp và nhận hướng dẫn khi cần thiết, các cá nhân và tổ chức có thể liên hệ với Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3), Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại địa chỉ: Số 9 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ chi tiết liên hệ số điện thoại 02438.255.058 (máy lẻ 820112); Kiểm sát viên Nguyễn Xuân Lưu, số điện thoại 0986.703.999; Kiểm sát viên Phạm Công Lưu số điện thoại 0966.936.859.

