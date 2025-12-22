Nam thanh niên chống lệnh, lao xe vào tổ công tác làm trung tá cảnh sát giao thông gãy 2 chân

Thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó giám đốc Công an Đà Nẵng - cùng các đơn vị thăm hỏi trung tá N.V.T. - Ảnh: H.B..

Chiều 21-12, thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó giám đốc Công an Đà Nẵng - cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên trung tá N.V.T. - cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Thăng Bình (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) bị thương khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h45 đêm 20-12, tổ công tác số 6 thuộc lực lượng 911 Công an Đà Nẵng tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 33 (thuộc địa phận khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, Đà Nẵng).

Phát hiện một nhóm chạy xe máy lạng lách, đánh võng, tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, P.S.T. (18 tuổi, trú phường An Thắng) không chấp hành mà đâm xe thẳng vào lực lượng đang thực thi nhiệm vụ.

Hậu quả, trung tá N.V.T., cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường cho tổ tuần tra 911, bị đa chấn thương, gãy hai chân.

...

P.S.T. bị khống chế, bắt giữ, hiện đang điều trị tại bệnh viện; xe vi phạm bị tạm giữ.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo Công an Đà Nẵng, thượng tá Trần Minh Nguyên đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm của trung tá N.V.T.

Đồng thời đề nghị lãnh đạo đơn vị phối hợp đội ngũ y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp trung tá T. nhanh chóng hồi phục để sớm trở lại công tác…

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ