Triệt xóa một đường dây “vẽ” dự án ảo để lừa chiếm đoạt cả ngàn tỷ đồng

Liên quan vụ lừa đảo này còn có 8 đối tượng khác cũng đã bị bắt giữ để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội, gồm: Lê Minh Hiệp (SN 1987, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương (SN 1985, trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Văn Sang (SN 1989, trú tại phường An Hội Tây, TP Hồ Chí Minh), Đinh Văn Giới (SN 1982, trú tại phường An Phú, TP Hồ Chí Minh), Trần Tấn Cường (SN 1993, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại phường Bình Dương, TP Hồ Chí Minh), Đào Thanh Phong (SN 1981, trú tại xã Hương Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) và Trần Văn Tứ (SN 1985, trú tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh).

Mai Minh Tấn và Trần Quang Út - hai đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ dự án ảo Kayple.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, khoảng giữa tháng 4/2024, Tấn và Út mưu tính kiếm tiền bằng những chiêu trò lừa đảo, nên thuê người tạo lập phầm mềm công nghệ dự án Kayple để kêu gọi đầu tư đồng tiền điện tử Kay.

Mặc dù đó chỉ là dự án ảo, nhưng đầu tháng 9/2025, Tấn và Út vẫn tổ chức hoạt động, rêu rao quảng bá Kayple là một hệ sinh thái blockchain tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn với các tính năng nổi bật như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, dự án Kayple còn có khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain) và một nền kinh tế bền vững trong game, làm cho giá trị đồng tiền điện tử Kay nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo mức tiền mà người tham gia đã đầu tư.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo Thiếu tá, Điều tra viên Nguyễn Thành Luân, để dễ bề câu nhử nhiều người vào bẫy lừa bằng công nghệ cao,Tấn và Út còn “nổ” rằng, dự án Kayple là một phần mềm được tạo lập ở nước ngoài, thu hút đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay. Tuy nhiên, dự án hiện chỉ có 7 triệu Kay nên trong tình trạng khan hiếm, nên giá trị đồng tiền điện tử Kay liên tục tăng lên, tại thời điểm tháng 9/2024, tỷ giá 1 Kay lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt. Do đó những người sớm tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.

Táo bạo hơn nữa là Tấn và Út còn thuê một số đối tượng “chân rết” đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm (Leader) thực hiện nhiệm vụ định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple. Mỗi tuần, các đối tượng làm Leader được Tấn và Út chi trả tiền công bằng USDT từ số tiền đã kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt được.

Khám xét nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương tại phố Lê Quý Đôn, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Mặt khác, theo chỉ đạo của Tấn và Út, các đối tượng làm Leader đưa ra nhiều thông tin gian dối như: người tham gia dự án Kayple không chỉ được hưởng lợi cao, mà còn được dự các cuộc hội thảo, họp trực tuyến, kết nối nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận mỗi tháng của những người tham gia đầu tư vào dự án.

Trên thực tế, Kayple chỉ là dự án ảo, Tấn và Út đều tự tạo vỏ bọc là những người giàu có từ dự án Kayple, toàn bộ số tiền mà những người tham gia đầu tư vào dự án này đều bị chiếm đoạt bằng cách chuyển nhanh vào ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, nắm giữ mật khẩu để rút ra chia cho Trần Quang Út cùng các đồng phạm trong nhóm Leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân; nguồn lợi nhuận tiền điện tử Kay, USDT hiển thị trên ví điện tử trong dự án Kayple của những người tham gia dự án đều là những con số… ảo do các đối tượng lừa đảo xây dựng lập trình phần mềm để tạo niềm tin và tiếp tục thu hút người tham gia đầu tư vào dự án.

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk tham gia cuộc khám xét tại nơi làm việc của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ.

Khi toàn bộ số tiền USDT chiếm đoạt được của những người tham gia đầu tư dự án Kayple đã bị Tấn và Út “rút ruột” hết, đến cuối tháng 8/2025 hai đối tượng này thống nhất cho sập hệ thống dự án ảo để người tham gia không thể đăng nhập, đồng thời thông báo với những người bị lừa đảo rằng phần mềm công nghề dự án Kayple ở nước ngoài đang được bảo trì. Tiếp đó, Tấn và Út hạ dần giá trị tiền Kay xuống thấp để những người tham gia dự án nhầm tưởng hoạt động đầu tư bị thua lỗ.

Bằng những thủ đoạn nêu trên, trong thời gian gần một năm, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, dự án Kayple do Tấn và Út cùng đồng bọn “vẽ” ra đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư với tổng số tiền hơn 51 triệu USDT, tương đương với 1.275 tỷ đồng tiền Việt. Toàn bộ số tiền này đã bị Tấn và Út cùng đồng bọn chiếm đoạt, tiêu xài

Sau một thời gian tiến hành điều tra, truy xét, đến nay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Mai Minh Tấn, Trần Quang Út cùng 10 đối tượng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng với việc lập thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng để xử lý quy định pháp luật.

Những người đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi tham gia đầu tư dự án ảo Kayple cần sớm liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk. 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, hoặc điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Thành Luân; ĐT: 096.225.5949.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn