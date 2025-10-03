Trung Quốc nói về vũ khí của Campuchia trong xung đột với Thái Lan

Quân đội Thái Lan dựng hàng rào kẽm gai tại tỉnh biên giới Banteay Meanchey ngày 17-9 - Ảnh: AKP/AFP

“Trung Quốc không cung cấp bất kỳ thiết bị quân sự nào cho Campuchia để sử dụng trong các cuộc đụng độ biên giới Thái Lan - Campuchia”, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan viết trên mạng xã hội.

Bắc Kinh nêu rõ mọi trang thiết bị quân sự Trung Quốc hiện có tại Campuchia đều đến từ các dự án hợp tác Trung Quốc - Campuchia trước đây, theo báo The Nation (Thái Lan).

Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh duy trì lập trường trung lập, không tìm kiếm lợi ích cá nhân trong tranh chấp biên giới, cũng như hoàn toàn ủng hộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tìm giải pháp chính trị thông qua “cách thức ASEAN”.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cam kết sẵn sàng giữ kênh liên lạc chặt chẽ với Thái Lan, Campuchia và các quốc gia trong khu vực, nhằm đóng vai trò xây dựng, củng cố lệnh ngừng bắn bền vững và khôi phục hòa bình.

“Chúng tôi kêu gọi các cá nhân liên quan suy nghĩ đến hòa bình và sự ổn định của khu vực... thay vì cố lan truyền tin giả và kích động hỗn loạn”, Đại sứ quán Trung Quốc kết luận.

Thông điệp từ phía Bắc Kinh được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tuyên bố sẽ trao đổi trực tiếp với Đại sứ quán Trung Quốc để làm rõ vấn đề này.

Cụ thể trong cuộc họp tại Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan hôm 2-10, ông Sihasak cho biết sẽ tìm kiếm "lời giải thích" từ các đại diện Bắc Kinh, nhưng lưu ý “việc mua bán hoặc cung cấp vũ khí quốc phòng là hoạt động phổ biến giữa nhiều quốc gia”.

“Họ có thể cung cấp, nhưng không phải hỗ trợ để dùng những loại vũ khí đó xâm lược các nước khác. Điều này không có nghĩa họ đang giúp Campuchia xâm lược Thái Lan... Đây là việc bình thường trong mua bán vũ khí, mà chúng ta cũng làm”, Ngoại trưởng Sihasak bày tỏ.

Bên cạnh đó, ông cũng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc khi cho hay Bộ Quốc phòng Thái Lan đã bác bỏ đây là “tin cũ”.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ