Muốn bán thận kiếm tiền, ai ngờ bị đưa sang Campuchia làm việc cho ổ lừa đảo

Có 10 người được giải cứu từ Campuchia về khai muốn bán thận kiếm tiền, rồi bị lừa sang Campuchia - Ảnh: TRÀ CÂU
Hàng loạt nạn nhân khai với Công an tỉnh Quảng Ngãi vì khó khăn nên lên mạng tìm cách bán thận lấy tiền, rồi bị đưa sang Campuchia trái phép, bị bán vào các tổ chức lừa đảo, làm việc như nô lệ.
Nói với công an, N.P.H.T. (19 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) cho biết do gia đình khó khăn, T. bỏ học giữa chừng rồi lên mạng tìm cách bán thận.
Ngay sau đó những kẻ lừa đảo tiếp cận T. trên mạng, móc nối đưa T. qua biên giới trái phép. Tưởng được bán thận lấy tiền, nhưng T. lại bị "sang tay" cho ổ đánh bạc, lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
T. bị buộc phải làm việc 12 - 14 giờ mỗi ngày. Thủ đoạn lừa đảo T. được giao là sử dụng tài khoản Facebook ảo để kết bạn, nhắn tin lừa gạt tình cảm, sau đó dụ nạn nhân chuyển tiền.
T. khai rất muốn về Việt Nam nhưng "các ông chủ" yêu cầu T. phải trả khoản "tiền chuộc" gần 200 triệu đồng hoặc tiếp tục lao động cưỡng bức, không lừa được sẽ bị đánh đập.
Ông P.Đ.T., người thân của T., kể: "Gia đình nhận điện thoại của T. cầu cứu. Họ nói phải đưa 200 triệu đồng mới cho về. Nếu không trả thì phải làm việc hoặc bị bán cho ổ lừa đảo khác. Gia đình quá khó khăn, không xoay xở nổi".
May mắn T. được cơ quan chức năng phối hợp giải cứu và bàn giao trở về quê nhà.
Còn N.H.Th. (23 tuổi, trú xã Kon Braih, Quảng Ngãi) cũng chung câu chuyện. Qua Facebook, Th. tham gia một nhóm rao bán thận và được môi giới hướng dẫn sang Thái Lan.
Tuy nhiên khi đến nơi, Th. mới biết mình đã bị lừa bán sang Campuchia. Tại đây Th. phải lao động cưỡng bức cho đến khi được giải cứu cùng nhiều nạn nhân khác.
"Khi phát hiện mình đang ở Campuchia, tôi mới nhận ra bị lừa vào các ổ lừa đảo", Th. khai báo.
Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, cách thức lừa đảo dù khác nhau nhưng chung mục đích. Kẻ lừa đảo thường giả danh môi giới, hứa hẹn mua bán thận hoặc đưa đi làm việc lương cao ở nước ngoài. Trên thực tế những người này bị đưa sang Campuchia, ép làm việc trong các tổ chức lừa đảo qua mạng. Nếu tìm cách trốn hoặc không có tiền chuộc, họ bị đánh đập, giam giữ hoặc bán lại cho cơ sở khác.
Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nhận diện thủ đoạn của những kẻ lừa đảo trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Không để hoàn cảnh khó khăn khiến mình trở thành nạn nhân.
Nếu phát hiện hoạt động môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.
Việc xuất cảnh trái phép và lao động bất hợp pháp không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị bóc lột, ngược đãi, mà còn để lại hệ lụy nặng nề về tinh thần, tài chính cho gia đình.
Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi mỗi người dân hãy cảnh giác với lời mời gọi "bán thận, việc nhẹ lương cao…" trên mạng xã hội, đồng thời chia sẻ cảnh báo này cho người thân, để không rơi vào bẫy của những kẻ mua bán người.
Tác giả: Trần Mai
Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ