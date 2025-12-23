Chiêm ngưỡng hang đá Bêlem ‘khổng lồ’ ở Hà Tĩnh

Video: Hàng nghìn người đổ về chiêm ngưỡng hang đá "khổng lồ" ở Hà Tĩnh
Trước thềm Giáng sinh 2025, không khí tại Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tâm điểm chú ý đổ dồn về Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) nơi có hang đá 'khủng' nhất Hà Tĩnh trong mùa Giáng sinh năm nay.
Hang đá được bà con giáo dân tự tay thiết kế với chiều cao hơn 20m, rộng hàng nghìn m2, nằm trong khuôn viên Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh.
Hang đá được làm từ hàng nghìn cây tre, cây mét và vỏ bao xi măng.
Hàng nghìn người dân khắp nơi đổ về phường Trần Phú, Hà Tĩnh cùng chiêm ngưỡng hang đá Bêlem 'khủng' nhất Hà Tĩnh.
...
Chị Nguyễn Thị Hà, (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng trước sự sáng tạo của bà con giáo dân nơi đây. Hang đá kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và các tiểu cảnh, hoạt cảnh. Tôi và bạn bè đã tranh thủ đi sớm để chiêm ngưỡng vì càng gần lễ chính, khách đổ về càng đông”.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ dẫn đến tham quan hang đá.
Bên trong hang đá được thiết kế các lối đi riêng cho người dân tham quan.
Các tiểu cảnh, hoạt cảnh sinh động. Hệ thống âm thanh, ánh sáng tạo nên khung cảnh Noel ấm áp.
Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xóm Nam Phú, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hang đá này được chúng tôi làm trong vòng 2 tháng, do thời tiết không thuận lợi nên công tác có phần khó khăn. Mỗi ngày có hàng trăm người trên công trường, cùng nhau làm việc để chuẩn bị các tiểu cảnh, hoạt cảnh sống động. Năm nay hang đá được chúng tôi làm nhỏ hơn mọi năm”.
Tác giả: Trọng Tùng
Nguồn tin: Báo Công Thương