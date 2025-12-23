Chiêm ngưỡng hang đá Bêlem ‘khổng lồ’ ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xóm Nam Phú, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hang đá này được chúng tôi làm trong vòng 2 tháng, do thời tiết không thuận lợi nên công tác có phần khó khăn. Mỗi ngày có hàng trăm người trên công trường, cùng nhau làm việc để chuẩn bị các tiểu cảnh, hoạt cảnh sống động. Năm nay hang đá được chúng tôi làm nhỏ hơn mọi năm”.