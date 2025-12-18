Ông Hun Sen bác thông tin Campuchia dùng lính đánh thuê nước ngoài

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen - Ảnh: KHMER TIMES

Theo báo Khmer Times, ngày 18-12, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen lên tiếng bác bỏ thông tin có người nước ngoài chiến đấu cho Campuchia trong cuộc xung đột biên giới với Thái Lan.

Campuchia nói không dùng lính nước ngoài

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một số kênh truyền thông Thái Lan đăng tải thông tin có người Nga chiến đấu trong hàng ngũ của Campuchia.

Ông Hun Sen khẳng định trên mạng xã hội: "Để bảo vệ danh dự của Campuchia cũng như của Nga và những người nước ngoài bị cáo buộc, tôi xin làm rõ: Campuchia không có công dân Nga hay công dân nước ngoài nào tham gia chiến đấu trên chiến trường hoặc làm cố vấn quân sự cho quân đội Campuchia".

Cựu Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh thêm rằng từ khi Cơ quan chuyển tiếp Liên hợp quốc tại Campuchia (UNTAC) rút đi vào năm 1993, Campuchia không có quân đội nước ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ, ngoại trừ binh sĩ tham gia các cuộc tập trận chung.

Lãnh đạo Campuchia kêu gọi tôn trọng sự thật, đồng thời khẳng định Campuchia cam kết bảo vệ chủ quyền mà không cần sự can thiệp của lực lượng nước ngoài.

Khmer Times khẳng định trong ít ngày qua, Thái Lan đã truy tố một phụ nữ 72 tuổi về tội phát tán thông tin sai sự thật trên mạng. Cụ thể, bà này đã tuyên bố lính đánh thuê Mỹ đang di chuyển từ Thái Lan sang hỗ trợ lực lượng Campuchia.

Cảnh sát đảo Koh Phangan ở miền Nam Thái Lan cho biết người phụ nữ này đã phát tán tin nhắn và hình ảnh trong các nhóm chat, cáo buộc hàng trăm lính đánh thuê nước ngoài - bao gồm cả người Mỹ gốc Do Thái - đang được đưa bằng tàu từ Koh Phangan đến tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia để tham chiến.

Điều tra viên xác định các tuyên bố này hoàn toàn bịa đặt.

Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cũng đã chỉ trích mạnh mẽ các thông tin sai sự thật trên một số phương tiện truyền thông Thái Lan về việc công dân Nga làm lính đánh thuê trong xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia.

Phnom Penh trở thành vùng cấm bay drone

Toàn bộ thủ đô Phnom Penh của Campuchia vừa được quy định là vùng cấm bay drone - Ảnh: YONHAP



Theo Khmer Times, ngày 17-12, chính quyền Phnom Penh ban hành lệnh cấm đối với tất cả các phương tiện bay không người lái (drone) trong thủ đô, đồng thời cảnh báo người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ.

Lệnh cấm được ban hành sau các tin đồn về việc phát hiện nhiều drone bay trên bầu trời Phnom Penh hôm 13-12.

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Phnom Penh, trung tướng Chuon Narin, đã bác bỏ thông tin này, giải thích rằng những gì người dân nhìn thấy thực ra là máy bay đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Techo.

"Bất kỳ ai vi phạm hoặc sử dụng phương tiện bay không người lái mà không được phép của chính quyền Phnom Penh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Nếu người dân phát hiện bất kỳ việc sử dụng phương tiện bay không người lái nào, xin hãy báo cáo ngay cho cơ quan chức năng", Đô trưởng thủ đô Phnom Penh Khuong Sreng cho biết.

Trước đó, từ ngày 9-12, Bộ Nội vụ Campuchia cũng đã áp đặt lệnh cấm bay drone dân sự tại các tỉnh giáp biên giới nước này và Thái Lan.

Tác giả: NGỌC ĐỨC

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ