Triều Tiên liên tiếp thả hàng trăm bóng bay qua Hàn Quốc, có chứa ký sinh trùng

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết trong số khoảng 350 quả bóng bay mà Triều Tiên thả sang biên giới đêm 24-6, có khoảng 100 quả bóng bay, chủ yếu mang theo giấy vụn và rác thải, đã đáp xuống thủ đô Seoul và phía bắc tỉnh Gyeonggi, theo Hãng tin Yonhap.

Hàng trăm bóng bay từ Triều Tiên lại ‘bay’ qua Hàn Quốc, có ‘gửi kèm’ ký sinh trùng

JCS cho biết tính đến 9h sáng 25-6 (giờ địa phương), không có quả bóng bay nào bay lơ lửng trên không. Kết quả phân tích các quả bóng bay thu được cho thấy chúng không chứa chất độc hại.

Chính quyền nước này nhắc nhở người dân cẩn thận với các vật thể rơi xuống. Nếu phát hiện một quả bóng bay, người dân không nên đến gần nó và cần báo cáo cho cảnh sát, quân đội.

Triều Tiên đã thả những quả bóng bay chứa rác từ cuối tháng 5, với hàng trăm quả bóng bay đáp xuống Hàn Quốc.

Hàn Quốc đã triển khai các đơn vị chất nổ quân sự, các đội chiến tranh hóa học và sinh học để kiểm tra các vật thể.

Hôm 24-6, Hàn Quốc cho biết nước này phát hiện nằm trong số rác mà Triều Tiên đưa qua biên giới bằng bóng bay, có những vật phẩm in hình nhân vật Hello Kitty, quần áo cũ nát, đất có chứa dấu vết phân người và cả ký sinh trùng, theo Hãng tin Reuters.

Triều Tiên thả hơn 1.600 quả bóng bay chứa rác sang phía Hàn Quốc trong những tuần gần đây, nhằm trả đũa chiến dịch thả truyền đơn sang Triều Tiên của các nhà hoạt động ở Hàn Quốc.

"Nhiều loại ký sinh trùng, chẳng hạn như giun tròn, giun tóc và giun kim, đã được tìm thấy trong đất lẫn trong số rác" - Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói hôm 24-6, sau khi nước này kiểm tra 70 quả bóng bay mà Triều Tiên thả sang. Tuy nhiên, họ không tìm thấy chất độc hại nào.

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo sẵn sàng phát loa phóng thanh bất cứ lúc nào để đáp trả Triều Tiên và cảnh báo việc thực hiện chiến tranh tâm lý như vậy sẽ phụ thuộc vào hành động của Triều Tiên.

