Triệt phá ổ nhóm l.ừ.a đ.ả.o bằng hình thức “cào vé số may mắn”

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được trình báo về thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức livestream “cào vé số may mắn”, hứa hẹn trúng thưởng lớn nên vào cuộc điều tra, xác minh.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Xuân Phước (SN 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo đường dây này.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ (Ảnh CAHT)



Khoảng tháng 12/2025, Phước đã chuẩn bị hàng loạt công cụ phục vụ phạm tội như: trang Facebook livestream cào thẻ, điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông, nhiều tài khoản Facebook ảo và ứng dụng ngân hàng MB giả hiển thị số dư “khủng” để tạo lòng tin cho người xem.

...

Dưới sự chỉ đạo của Phước, 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (SN 1998), La Trung Tuyến (SN 1997), Vương Văn Thượng (SN 2003), Lý Thị Mai (SN 2004), Hoàng Thị Ngọc Duyễn (SN 2000) và Hoàng Thị Nâng (SN 1999), đều trú tại thôn Át Thượng, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai, được phân công trực tiếp livestream, tạo tương tác giả, hướng dẫn người chơi chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền.

Để tạo hiệu ứng tâm lý đám đông, đưa người chơi vào “vòng”, nhóm này thường xuyên dàn dựng các tình huống “trúng thưởng lớn” ngay trên livestream. Với người mua gói nhỏ, các đối tượng cho trúng ít hoặc hoàn tiền nhằm tạo uy tín; khi nạn nhân tin tưởng, tiếp tục mua các “combo” giá trị cao, chúng yêu cầu chuyển thêm tiền để “bảo hành, nhận thưởng”, sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo cảnh chuyển khoản thành công rồi cắt liên lạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp công an các địa phương bóc tách từng mắt xích trong đường dây. Bước đầu xác định, ổ nhóm này đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Riêng trong ngày 2/1/2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo đối với người dân Hà Tĩnh, có nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuệ Anh

Nguồn tin: Báo Công Lý