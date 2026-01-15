Bắt 205 người Việt Nam trong tổ chức lừa đảo ở Campuchia

Công an tỉnh Tuyên Quang bắt 205 người làm việc cho các công ty lừa đảo trực tuyến ở Campuchia - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Sáng 15-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã di lý 74 người trong tổng số 205 người bị bắt trong đường dây lừa đảo ở Campuchia về nước.

Hôm 12-1, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia ập vào kiểm tra các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Tam Thái Tử thuộc thành phố Bavet, tỉnh SvayRieng (Vương quốc Campuchia).

Tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 205 người Việt Nam làm việc cho tổ chức lừa đảo trực tuyến. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động.

Công an tỉnh Tuyên Quang di lý 74 người từ Campuchia về nước rạng sáng 15-1 - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, các công ty lừa đảo trực tuyến này do người Trung Quốc cầm đầu, đóng trụ sở tại Campuchia.

...

Đây là chuyên án đấu tranh tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Tuyên Quang triệt phá. Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn, số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang lấy lời khai của các nghi phạm - Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Trước đó Công an tỉnh Tuyên Quang xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phương thức, thủ đoạn là giả danh lực lượng công an, gọi điện hướng dẫn cài đặt hộ khẩu điện tử, giả danh nhân viên điện lực, thuế... gửi đường link có chứa mã độc. Bị hại nhấn vào đường link sẽ bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, bị chiếm đoạt tiền trong các ứng dụng, tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đã có hàng nghìn người ở Tuyên Quang và nhiều địa phương khác bị nhóm người trên lừa đảo. Số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục di lý số người còn lại về nước, điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Vũ Tuấn

Nguồn tin: tuoitre.vn