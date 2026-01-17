Giả mạo sàn giao dịch Nasdaq, lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người

Trước đó, ngày 12/01/2026, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T (trú phường An Khê, Đà Nẵng) và một số bị hại khác về việc bị lừa đảo đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tổ chức điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an đã truy xét, bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo, gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), Tạ Văn Bá (SN 1989) cùng trú tại Bắc Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, câu kết với đối tượng người Trung Quốc tên A Long tổ chức đường dây lừa đảo tại khu Kim Sa 3 (Bavet, Campuchia). Nhóm này lập các website giả mạo sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (Mỹ) tạo nhiều tài khoản ảo trên Zalo, Telegram, lôi kéo, chỉ đạo các đối tượng khác giả danh chuyên gia đầu tư, dựng kịch bản “báo lãi” để dụ bị hại nạp tiền. Số tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.

... Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các bị can trong vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn nêu trên để chiếm đoạt khoảng 14 tỷ đồng của một số bị hại. Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm USB chứa kịch bản lừa đảo, điện thoại, máy tính, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức mời chào đầu tư tiền ảo, chứng khoán với cam kết “lãi cao, rủi ro thấp”; không chuyển tiền vào các website, ứng dụng chưa được cấp phép và kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân