Bắt "trai hư" 18 tuổi vì tấn công, cướp điện thoại của "bạn gái" 16 tuổi sau khi quan hệ, bị đòi tiền

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Long (18 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc) về tội Cướp tài sản, theo Dân trí.

Kết quả điều tra ban đầu được báo Thanh Niên đăng tải, khoảng 19h30 ngày 10/5, Nguyễn Quốc Long đến quán cà phê K. ở đặc khu Phú Quốc uống cà phê thì gặp H. (16 tuổi, ở tỉnh Điện Biên), là tiếp viên làm thuê cho quán.

Sau đó, cả hai hẹn nhau đến một khách sạn thuộc khu phố Suối Lớn Dương Tơ tại đặc khu Phú Quốc để quan hệ tình dục và Long hứa trả tiền cho H.

Tuy nhiên, sau khi quan hệ tình dục xong, H. yêu cầu trả tiền như thỏa thuận thì Long không đồng ý. Bất ngờ, Long dùng tay tấn công và bịt miệng H. rồi lấy điện thoại của H. bỏ chạy.

Sau đó, nạn nhân đến Công an đặc khu Phú Quốc trình báo việc bị cướp tài sản. Biết công an đang truy tìm mình nên Long đến cơ quan công an đầu thú.

