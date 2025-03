TP Hồ Chí Minh: Bé trai 4 tuổi nghi rơi từ tầng cao chung cư ở quận Tân Phú

Tòa chung cư hiện trường vụ bé trai bị rơi.

Một bé trai khoảng 4 tuổi được phát hiện tử vong trước sảnh lô A chung cư Topaz Garden & Topaz, tòa nhà cao 22 tầng nằm trên đường Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Ông Hậu, cư dân sống tại chung cư cho biết: “Khoảng hơn 11 giờ trưa, cư dân bất ngờ nghe một tiếng động lớn. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện một bé trai nằm bất động dưới sảnh chung cư và đã tử vong”.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra.

... Công an đang lấy lời khai tại hiện trường.

Theo nhân chứng tại hiện trường, bé trai được ông nội dẫn lên tầng 19 chơi tại nhà một người bà con, trong lúc cha mẹ đang đi làm. Đến trưa cùng ngày, khi đang ở ban công tầng 19, bé bất ngờ rơi xuống. Một số người dân phát hiện bé trai chới với trên cao và hoảng hốt hô hoán, nhưng không ai kịp ứng cứu.

Đến khoảng 13 giờ, lực lượng chức năng quận Tân Phú đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ việc, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan.

Xe cứu thương đến tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ tai nạn tại các chung cư cao tầng. Các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến an toàn của trẻ nhỏ khi sinh sống ở nhà cao tầng, tránh để xảy ra những sự việc thương tâm.

Tác giả: Lưu Niệm

Nguồn tin: Báo Tin tức