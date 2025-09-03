Toàn cảnh Trung Quốc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít

Những người lính của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trong buổi diễn tập trước cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh, Trung Quốc.



Màn hình quay cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến dự lễ duyệt binh ngày 3/9.



Người dân Trung Quốc đến xem buổi diễn tập trước cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II.

Người dân Trung Quốc hào hứng vẫy cờ trong lễ duyệt binh.



Các thành viên đội quân nhạc trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh, Trung Quốc.



Các thành viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tham dự lễ thượng cờ khi Trung Quốc tổ chức duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II.



Tại lễ duyệt binh ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ kiên trì con đường phát triển hòa bình.



Theo Chủ tịch Trung Quốc, chỉ khi các quốc gia trên thế giới đối xử bình đẳng, sống hòa thuận và hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể bảo đảm an ninh chung, loại bỏ tận gốc nguyên nhân chiến tranh và ngăn chặn những bi kịch lịch sử tái diễn.



“Nhân loại một lần nữa đang đứng trước sự lựa chọn giữa hòa bình hay chiến tranh, đối thoại hay đối đầu và cùng thắng hay trò chơi được - mất”, ông Tập Cận Bình nói.

Ông Tập Cận Bình duyệt đội hình binh sĩ và các khí tài quân sự như tên lửa, xe tăng và máy bay không người lái dọc theo đại lộ bên Quảng trường Thiên An Môn.



Quân đội Trung Quốc tham gia duyệt binh.



Các thành viên của Lực lượng tấn công mặt đất thuộc Quân Giải phóng Nhân dân đứng trên xe bọc thép khi tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II.



Phương tiện tấn công không người lái hải quân cỡ lớn AJX002 của Trung Quốc xuất hiện trong cuộc duyệt binh.



Trực thăng quân sự bay theo đội hình số 80 trên Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II.



Chim bồ câu được thả trong cuộc duyệt binh. Trong thông điệp được phát biểu trong sự kiện này, ông Tập Cận Bình khẳng định, nhân dân Trung Quốc sẽ kiên định đứng về phía đúng đắn của lịch sử và về phía tiến bộ của nhân loại, kiên trì con đường phát triển hòa bình và chung tay với các dân tộc trên thế giới xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh vì nhân loại.



Cuộc duyệt binh lần này của Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn có sự xuất hiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, lãnh đạo các nước bạn bè...



Cờ tung bay trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II tại Bắc Kinh.



Máy bay J-10 bay qua Quảng trường Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh.

