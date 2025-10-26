Tình hình nam diễn viên nợ 20 tỷ

Từng là gương mặt sáng giá của màn ảnh Việt, Quách Ngọc Ngoan khiến công chúng ngỡ ngàng khi công khai đang gánh khoản nợ hơn 20 tỷ đồng. Sau biến cố lớn, nam diễn viên chọn sống lặng lẽ, quay lại phim trường và nỗ lực làm lại cuộc đời bằng chính lao động nghệ thuật.

Công khai nợ nần và cú ngã sau hào quang

Tháng 4/2023, Quách Ngọc Ngoan xác nhận anh đang vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng sau khi đầu tư vào mô hình trang trại nuôi chồn hương và trồng cây ở Cà Mau. Dịch Covid-19 khiến dự án đình trệ, nguồn vốn bị đọng lại, dẫn đến thua lỗ nặng.

Nam diễn viên thẳng thắn thừa nhận: "Tôi là một người đàn ông thất bại. Cuộc sống tôi không còn như trước, đánh mất sự tự do tung tăng hay tụ tập với vài người bạn nói chuyện nghề, chuyện đời", nguồn Vnexpress.

Sau khi công khai khó khăn, anh chủ động làm việc với các chủ nợ, xin thời gian để xoay xở và cam kết trả dần trong khả năng. Hành động dám đối diện sự thật của Quách Ngọc Ngoan được nhiều khán giả đánh giá là đáng trân trọng giữa một showbiz vốn quen che giấu những góc khuất.

Làm lại cuộc đời bằng phim ảnh và công việc chân tay

Sau thời gian gần như rút lui khỏi làng giải trí, Quách Ngọc Ngoan đã quay lại với điện ảnh. Anh góp mặt trong một số dự án mới, trong đó đáng chú ý là phim “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn và bộ phim “Trái tim què quặt” của đạo diễn Quốc Công. Với "Trái tim què quặt", anh đảm nhận vai nam chính Triết, dự kiến ra mắt vào tháng 11/2025.

Ngoài đóng phim, nam diễn viên cũng nhận nhiều công việc khác để có thêm thu nhập, vừa trang trải cuộc sống, vừa trả nợ. Anh từng chia sẻ với truyền thông rằng: "Tôi không ngại làm việc vặt, lao động tay chân để kiếm sống".

So với hình ảnh hào nhoáng trước kia, Quách Ngọc Ngoan hiện xuất hiện giản dị, trầm lặng hơn. Song ánh mắt và phong thái của anh cho thấy sự chín chắn, điềm tĩnh và niềm tin mạnh mẽ vào hành trình làm lại từ đầu.

Đời tư và chuyện tình cảm

Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986, quê Cà Mau, từng ghi dấu qua các vai diễn trong Long Thành Cầm Giả Ca, Khát vọng Thăng Long, Người Bất Tử, Cuộc Chiến Hoa Hồng... Anh từng giành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Liên hoan Phim Việt Nam 2011 và Giải Mai Vàng 2014.

Về đời tư, anh kết hôn với diễn viên Lê Phương năm 2012, có một con trai chung. Sau đó, anh có mối quan hệ với doanh nhân Phượng Chanel – người hơn anh 9 tuổi và có một con gái, nhưng chia tay vào năm 2021 sau 6 năm gắn bó.

Kể từ khi công khai chuyện nợ nần, Quách Ngọc Ngoan hoàn toàn kín tiếng trong chuyện tình cảm.

