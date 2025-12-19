Nhan sắc gây sốc của mỹ nhân 18+ được trả 24 tỷ đồng để đóng cảnh nóng

Diệp Tử My có thể là cái tên không mấy quen thuộc đối với khán giả trẻ hiện nay, nhưng cô từng là một trong những mỹ nhân được săn đón nhất xứ Cảng Thơm ở thập niên 80-90. Thứ đắt giá nhất của Diệp Tử My chính là sắc vóc nóng bỏng khiến cánh mày râu ước ao được sở hữu một thời. Sau nhiều năm vắng bóng trong giới giải trí, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên khiến dân tình không khỏi tò mò.

Trong một lần đi mua sắm, Diệp Tử My đã bị loạt “camera chạy bằng cơm” bắt gặp và chụp lại. Qua đây, dễ thấy ngoại hình của mỹ nhân một thời đã in hằn dấu ấn thời gian. Gương mặt căng mịn, có phần đơ cứng do phẫu thuật thẩm mỹ quá đà. Phần mũi và cằm bị cho là quá nhọn, khiến khuôn mặt mất cân đối. Da dẻ như cà filter nhưng từ cổ trở xuống, các bộ phận trên cơ thể đã lão hóa đáng kể.

Sinh năm 1966, Diệp Tử My bị nhầm là hơn 60 tuổi vì thân hình hốc hác - chính điều này khiến cô già hơn tuổi thật. Được biết, Diệp Tử My hiện chỉ nặng khoảng 37-38kg, vòng eo 50cm - thể trạng vô cùng đáng báo động. Netizen khó có thể nhận ra mỹ nhân 18+ từng là người tình trong mộng của bao chàng trai.

Diệp Tử My, sinh năm 1966, từng được xem là biểu tượng gợi cảm hàng đầu của điện ảnh Hong Kong thập niên 1990. Cô nổi tiếng với ngoại hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, đặc biệt là vòng một căng tràn – yếu tố giúp tên tuổi Diệp Tử My gắn liền với dòng phim 18+ của xứ Hương Cảng.

Thời gian đầu bước chân vào làng giải trí, Diệp Tử My có tham gia một số bộ phim chính thống nhưng không tạo được nhiều dấu ấn. Phải đến khi tái xuất với hình ảnh táo bạo trong Liêu Trai Diễm Đàm (1987), cô mới thực sự được truyền thông và khán giả chú ý. Từ đó, Diệp Tử My nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim cấp ba, gây “bỏng mắt” mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh.

Nhận ra lợi thế lớn nhất của mình nằm ở vòng một nổi bật, Diệp Tử My từng gây chú ý khi bỏ ra tới 2 triệu HKD (tương đương khoảng 6 tỷ đồng hiện nay) để mua bảo hiểm cho vòng một. Dù gắn liền với hình ảnh gợi cảm và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim 18+, nữ diễn viên vẫn giữ cho mình một nguyên tắc “bất di bất dịch”: tuyệt đối không để lộ ngực trần trên màn ảnh.

Thậm chí, từng có nhà sản xuất sẵn sàng trả mức cát-xê lên tới 8 triệu HKD (khoảng 24 tỷ đồng) để mời cô thực hiện cảnh quay táo bạo này, nhưng Diệp Tử My vẫn thẳng thừng từ chối. Điều đó cho thấy, bên cạnh hình ảnh quyến rũ, cô luôn đặt ra ranh giới rõ ràng cho bản thân trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu qua nhiều tác phẩm gắn mác 18+ như Nhục Bồ Đoàn - Thâu Tình Bảo Giám (1991), Liêu Trai Diễm Đàm, Thánh Tình, Lừa Đảo Gặp Lừa Đảo (đóng cùng Châu Tinh Trì)… giúp cô vươn lên hàng ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) và Trung Quốc trong những năm 1980-1990.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Diệp Tử My còn được biết đến với khả năng đầu tư khôn ngoan. Thù lao kiếm được từ việc đóng phim được cô dùng để đầu tư bất động sản và thu về khoản lợi nhuận đáng kể. Theo truyền thông Hong Kong, năm 2022, nữ diễn viên đã sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ trị giá khoảng 36 triệu HKD (gần 110 tỷ đồng). Ở hiện tại, Diệp Tử My sống kín tiếng và một mình, sau khi bạn trai gắn bó nhiều năm qua đời vào năm 2018.

