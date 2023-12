Tìm tung tích người đàn ông chết trong xe ô tô

Theo thông tin ban đầu, một người dân ở ấp Kiến Điền có đậu chiếc xe ô tô 5 chỗ trước nhà cách đây khoảng 1 tuần lễ. Xe đang bị hư nên không khóa được cửa. Ngày 11/12, chủ xe mở cửa thì tá hỏa phát hiện có người đàn ông đã tử vong trong xe nên báo ngay cho cơ quan Công an.

Hình ảnh người đàn ông chết trong ô tô.

Người đàn ông không có giấy tờ mang theo trong người, chiều cao khoảng 1,6m, da ngăm đen, mặc áo thun màu xám, quần màu đen, trên tay có xăm hình trái tim. Theo một số người dân địa phương, trước đó, họ thấy người đàn ông này đi lang thang trên đường gần khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thị xã Bến Cát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người có đặc điểm như trên vui lòng báo ngay cho Công an thị xã Bến Cát qua số điện thoại 02743.564.268; cán bộ thụ lý Nguyễn Công Trung 0965.346.347 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.



