Tìm thấy thi thể người phụ nữ để lại ô tô nhảy cầu tự tử

Chiều tối 2-4, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể chị T.T.T. (27 tuổi, trú Nghĩa Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) trên sông Con.

Người thân đau xót khi nghe tin chị T. nhảy cầu tự tử. Ảnh: MXH



Vị trí tìm thấy nạn nhân được xác định cách cầu Rỏi, nơi phát hiện xe ô tô khoảng hơn 1 km. Sau khi vớt thi thể, cơ quan chức năng đã làm các thủ tục cần thiết để bàn giao cho người thân đưa về tổ chức lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 17 giờ ngày 1-4, người dân đi đường phát hiện một xe ô tô con đậu trên cầu Rỏi, xã Tân Kỳ không có người bên trong. Nghi ngờ, người dân lại kiểm tra thì phát hiện có người nhảy cầu tự tử.

Cùng thời điểm trên, phát hiện có người tự tử, một người đàn ông đã lập tức nhảy xuống tìm kiếm, cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước sâu, chảy xiết, nạn nhân bị nước nhấn chìm. Danh tính nạn nhận sau đó được xác định là chị T..

Khoảnh khắc người đàn ông lao xuống nước cứu cô gái nhảy cầu tử tự. Nguồn: MXH

Theo thông tin từ địa phương, nạn nhân sinh ra và lớn lên tại xã Nghĩa Thái (cũ), nay là xã Tân Phú. Năm 2025, chị T. lập gia đình và sinh sống tại xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn (cũ), nay là xã Tiên Đồng.

Rất đông người thân tập trung tại hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T. Kỳ



Nhận được thông tin, chính quyền xã đã phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến chiều tối ngày 2-4, thi thể chị T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Tác giả: Đức Ngọc



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

