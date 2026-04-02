VIDEO: Người đàn ông lao xuống sông tìm kiếm cô gái trẻ nghi để lại ô tô nhảy cầu tự tử

Sáng 2-4, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nạn nhân nghi nhảy từ cầu Rỏi xuống sông tự tử. Danh tính ban đầu được xác định là chị T.T.T. (SN 2000, trú tại Nghĩa Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An).

Video ghi lại hình ảnh người đàn ông bơi giữa sông tìm kiếm người phụ nữ trẻ nghi tự tử. Nguồn: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chiều 1-4, người dân đi đường phát hiện một xe ô tô con đậu trên cầu Rỏi, xã Tân Kỳ không có người bên trong. Nghi có người tự tử người dân liền báo với lực lượng chức năng.

Cùng thời điểm trên, nghe tin có người tự tử, một người đàn ông đã lập tức nhảy xuống tìm kiếm, cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước sâu, chảy xiết, nên việc cứu nạn bất thành.

Nhận được thông tin, chính quyền xã đã phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Xe ô tô của nạn nhân tìm thấy trên cầu. Ảnh: T. Kỳ



Đến sáng 2-4, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai các phương án tìm kiếm nhưng chưa phát hiện tung tích nạn nhân.

Tác giả: Đức Ngọc



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

