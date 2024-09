Tìm thấy thêm 1 t.h.i .t.h.ể nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu

Khoảng 11h, ngày 16/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 thi thể là nam giới trên sông Hồng, thuộc địa phận khu 10, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. Nhận định đây có thể là nạn nhân đang mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành trục vớt; chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi; đồng thời cho gia đình các nạn nhân đang mất tích nhận dạng.

Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân Lương Xuân Thành.

...

Qua nhận dạng, gia đình xác định nạn nhân là anh Lương Xuân Thành (SN 1968, ở khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ). Căn cứ nguyện vọng của gia đình, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an đã bàn giao thi thể anh Thành cho gia đình lo hậu sự.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã tìm kiếm được thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, đó là hai vợ chồng anh Lương Xuân Thành và chị Nguyễn Thị Hường.

Tác giả: X. Mai

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân