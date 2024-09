Sập cầu Phong Châu: 10 ô tô, 2 xe máy, 13 người rơi xuống sông Hồng

Your browser does not support the video tag. Trưa 9/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi công điện giao Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn "đến ngay hiện trường". Lãnh đạo Chính phủ sẽ phối hợp với Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ kiểm tra, triển khai công tác khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tập trung cứu hộ, cứu nạn với những nạn nhân vụ sập cầu. Bộ trưởng Quốc phòng, Công an được giao huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết, phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ và các địa phương liên quan khẩn trương cứu hộ, cứu nạn với nạn nhân sập cầu. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng phối hợp cùng UBND tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả vụ sập cầu.