Thực hư người đàn ông 71 tuổi phải sống ở vỉa hè vì bị vợ con hắt hủi

Trước đó, vào ngày 8/8, mạng xã hội Facebook chia sẻ bài viết và hình ảnh về một người đàn ông lớn tuổi phải sống vạ vật ngoài đường.

Theo thông tin chia sẻ, người đàn ông tên P. năm nay ngoài 70 tuổi, lập gia đình từ hơn 40 năm trước với vợ tên là T. Sau khi kết hôn vài năm, đến năm 1982, bà T sinh con trai, đặt tên là Đ.

Khi còn sung sức, ông P. là người rất chịu khó làm ăn, đã từng mua được ô tô chuyên chở vật liệu xây dựng để lo cuộc sống sung túc cho vợ con.

Hình ảnh ông Nguyễn Văn P. sống ở vỉa hè được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, gần đây ông P. bị bệnh nặng, vợ con ông bỏ mặc ông ở bệnh viện, thậm chí bà T. còn tuyên bố anh Đ. không phải con ông P., mà là kết quả của một cuộc tình vụng trộm trước đó. Kết quả xét nghiệm ADN do mẹ con bà T. thực hiện cũng khẳng định điều này.

Đến nay, ông P. không có nơi ở vì đã sang tên căn nhà chung cho người mà ông nuôi nấng từ lúc lọt lòng và vẫn đinh ninh là con ruột. Ông P. phải sống vạ vật ở khu vỉa hè trước nhà số 1/440 Chợ Hàng giữa thời tiết nắng nóng…

...

Câu chuyện thu hút sự chú ý của dư luận xã hội, phần lớn mọi người đều xót xa cho hoàn cảnh của ông P. và lên án sự vô tâm, vô cảm của vợ con ông; đồng thời dư luận mong muốn cơ quan chức năng đòi lại công bằng cho ông P, giúp đỡ ông có nơi ở.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh. Theo kết quả xác minh, ông Nguyễn Văn P. từng kết hôn với bà T. và có một người con trai tên Đ. sinh năm 1982 như đã nêu trên, tuy nhiên ông P. và bà T. đã ly hôn từ năm 1996.

Sau ly hôn một thời gian, 2 người lại quay lại ở với nhau, nhưng căn nhà đã đứng tên anh Đ. Gần đây, lấy cớ ông P. không phải là bố đẻ nên anh Đ. đã không cho ông P. vào nhà, dẫn đến việc ông phải ở ngoài vỉa hè.

Cũng theo chính quyền địa phương, ông P. còn có 2 người anh em đều cùng ở TP Hải Phòng, chính quyền địa phương cũng đã mời họ đến làm việc để nghe quan điểm của gia đình.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đang tiến hành rà soát chế độ chính sách mà ông P. đủ điều kiện hưởng theo quy định để có hướng hỗ trợ kịp thời.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân