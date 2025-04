Tìm thấy cô gái gia đình báo mất tích khi ra bến xe

Ngày 1-4, Công an phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết đã tìm thấy Nguyễn Lê Minh T. (25 tuổi, trú tại TP HCM), cô gái được gia đình thông báo mất tích tại khu vực đường Lê Duẩn, TP Pleiku.

Minh T. vốn có dấu hiệu trầm cảm, được gia đình đưa đến một cơ sở thuộc phường Yên Thế, TP Pleiku để điều trị.

Nguyễn Lê Minh T. đã được tìm thấy khi đang ở khu vực đường Lê Duẩn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai



Chiều 30-3, gia đình đã đặt xe để Minh T. một mình di chuyển từ TP Pleiku về TP HCM. Chiều cùng ngày, xe trung chuyển đã đón cô từ phường Yên Thế, di chuyển khoảng 5km đến Bến xe Đức Long (phường Trà Bá, TP Pleiku) để lên xe khách về TP HCM.

Tuy nhiên, Minh T. đã không lên xe khách, gia đình cũng không liên lạc được nên đã đăng thông báo cô gái này bị mất tích lên mạng xã hội và trình báo công an địa phương.

Nhận được thông tin, Công an phường Trà Bá đã vào cuộc tìm kiếm. Qua trích xuất các camera an ninh tại khu vực Bến xe Đức Long vào chiều tối 30-3, lực lượng công an xác định 1 cô gái giống với mô tả của gia đình: cao khoảng 1,7 m, đeo kính cận, mặc áo khoác tối màu.

Qua các nguồn thông tin thu thập được, đến khoảng 22 giờ tối 31-3, cơ quan công an và gia đình đã tìm thấy Minh T. khi cô đang ở đường Lê Duẩn thuộc phường Phù Đổng, TP Pleiku - cách Bến xe Đức Long khoảng 1 km.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động