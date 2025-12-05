Thực hư thông tin "bát phở đèn mờ" 300.000 đồng ở Sầm Sơn

Ngày 5/12, trao đổi với PV Người Đưa Tin, thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã xác định, mời đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật "bát phở đèn mờ 300.000 đồng" trên mạng xã hội và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Sầm Sơn, ngày 3/12/2025 trên mạng xã hội lan truyền bài viết của tài khoản facebook "Hoa Vinh" với nội dung "Sống ở Sầm Sơn hơn 30 năm rồi chứ có phải mới đến đâu mà ăn bát phở chém 300k (PV - 300.000 đồng). Không chấp nhận được. Em chụp lại quán rồi mọi người né ra nhá!". Bên dưới bài đăng, tài khoản "Hoa Vinh" bình luận hình ảnh quán phở đèn mờ với biển hiệu "Chuyên Phở Bò" kèm nội dung làm ăn chán thật.

Thông tin bịa đặt, sai sự thật, kèm theo hình ảnh đèn mờ ở Sầm Sơn do anh V. đăng tải.



Sau khi bài viết trên được đăng tải đã thu hút lượng lớn tương tác, bình luận của cộng đồng mạng. Một số ý kiến ngờ vực, hiểu nhầm rằng hình ảnh, thông tin "phở bò đèn mờ" xảy ra ở Sầm Sơn và có bình luận mỉa mai, công kích.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an phường Sầm Sơn đã tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan sử dụng đồng bộ các hệ thống trang, tài khoản mạng xã hội, tổ chức tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường không đăng tải, chia sẻ bài viết trên khi chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, Công an phường Sầm Sơn tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc và kết luận được bài đăng trên hoàn toàn là thông tin bịa đặt, sai sự thật. Chủ nhân tài khoản facebook "Hoa Vinh" là anh N.V.V., (SN 1994), trú tại thôn 2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, anh V. thừa nhận thông tin mình đăng tải là bịa đặt, sai sự thật.

Tại cơ quan công an, anh N.V.V. khai nhận, ngày 3/12/2025, sử dụng tài khoản facebook "Hoa Vinh" đăng bài với nội dung trên nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Tại cơ quan công an, anh V. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nhận thức rõ tác hại của nội dung đăng sai sự thật và cam kết không tái phạm và gỡ bài, đăng thông tin đính chính. Hiện, Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc.

Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự.

Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Công an phường Sầm Sơn thông tin thêm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh chủ nhân tài khoản facebook "Hoa Vinh" và mời người này lên trụ sở làm việc.

Anh V. khai nhận, do nhận thức pháp luật hạn chế, anh đã lấy hình ảnh từ trên mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật, với mục đích câu view tăng tương tác để bán hàng cho người thân. Theo quy định pháp luật, hành vi của anh N.V.V. sẽ bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn