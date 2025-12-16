Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An mở cửa đón du khách

Năm nay, Tập đoàn TH trồng hướng dương ở cánh đồng C10, nằm đối diện khu vực giữa hai trang trại bò sữa số 1 và số 3. Thời điểm này hoa nở rộ đẹp và kéo dài qua Tết Dương lịch.

Tập đoàn coi đây là món quà dành cho người dân và khách tham quan cả nước khi tới Phủ Quỳ (xã Nghĩa Lâm). Ngoài mở cửa cho khách tự do tham quan, TH còn bố trí các điểm dịch vụ phù hợp, đảm bảo an toàn.

Theo đó, doanh nghiệp quy hoạch bãi đỗ xe không thu phí, bố trí nhân sự hướng dẫn vào bãi; xây dựng hàng chục điểm check-in giữa thảm hoa vàng. Một gian hàng TH true mart lớn cũng sẽ hoạt động để phục vụ người dân ngay tại cánh đồng.

Cánh đồng hoa hướng dương trải dài và rộng lớn của Tập đoàn TH. Ảnh: Tập đoàn TH

Bà Lưu Thị Thu Hiền, Phó tổng giám đốc Công ty THMF – đơn vị thành viên Tập đoàn TH, chia sẻ, cánh đồng hoa hướng dương của TH tại Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn trước kia) nhiều năm qua là điểm đến yêu mến của các du khách.

"Chúng tôi đón tiếp mọi người với sự nồng hậu, mến khách, đồng thời mong người dân giữ gìn vệ sinh chung và cảnh quan cánh đồng để mỗi người đến sau vẫn được tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hoa", bà nhấn mạnh.

... Khách tham quan có hơn 10 điểm check-in trên cánh đồng hoa hướng dương. Ảnh: Tập đoàn TH

Những cánh đồng hướng dương ở miền Tây Nghệ An từ lâu đã khiến nơi đây trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Đây còn là nơi mở đầu cho câu chuyện truyền cảm hứng về quy trình sản xuất khép kín "từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch" của sữa tươi sạch TH true Milk.

Những cánh đồng hướng dương không chỉ tạo môi trường sinh thái và cảnh quan mà cùng với các loại cây khác như cỏ, ngô, cao lương, đậu tương trở thành nguồn nguyên liệu thức ăn thô xanh quan trọng cho đàn bò sữa gần 70.000 con thuộc Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao có vốn đầu tư 1,2 tỷ USD.

Không xa cánh đồng hướng dương rực rỡ là những trang trại bò sữa TH nằm rải rác, thuộc Cụm trang trại tập trung công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín lớn nhất thế giới (do Liên minh Kỷ lục thế giới xác nhận năm 2020). Ảnh: Tập đoàn TH

Theo các kỹ sư nông nghiệp của trang trại TH, để chuẩn bị cho cánh đồng hướng dương năm nay, họ đã bắt tay vào làm đất kỹ càng và gieo trồng từ đầu tháng 10. Giống hướng dương được sử dụng có thời gian sinh trưởng ngắn, sau 60 - 70 ngày đã ra hoa. Với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của vùng Phủ Quỳ, cây hướng dương lúc trưởng thành có thể đạt chiều cao từ 1,5 m đến 2 m, đường kính hoa có thể tới 30 cm, thậm chí 40cm. Sau khoảng 90 - 100 ngày (kể từ khi trồng), những bông hoa đã trĩu nặng hạt, đó là thời điểm thu hoạch thích hợp. Sản lượng hướng dương có thể đạt 40 - 45 tấn/ha. Sau khi thu hoạch, cây hoa được cắt nhỏ, ủ lên men, tạo thành thức ăn giàu protein, omega 3 và chất xơ dễ tiêu hóa, với hàm lượng protein cao hơn 6% - 16% so với ngô và cỏ.

Bà Vy Thị Thu Hằng, Giám đốc Thức ăn và Dinh dưỡng của TH true Milk, cho biết hướng dương và các loại cỏ, ngô, cao lương khác được dùng ủ chua và phối trộn với 10 - 16 nguyên liệu khác tạo thành món ăn cho bò sữa. Trên tổng diện tích 8.100 ha, hướng dương cùng cỏ mombasa, ngô, cao lương giúp TH tự chủ gần như toàn bộ nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò sữa quy mô lớn của mình. Mỗi ngày, khoảng 2.000 tấn thức ăn được phối trộn tại trung tâm thức ăn và chuyển tới các chuồng trại.

Tác giả: Bách Diệp

Nguồn tin: vnexpress.net