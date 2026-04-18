Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Nội vụ về cải cách chính sách tiền lương

Ngày 17-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thời gian tới và giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của các bộ, cơ quan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc



Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, ba cơ quan đều có sự thay đổi lớn về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ trong thời gian qua khi triển khai chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ba cơ quan có vị trí rất quan trọng trong bộ máy hành chính nhà nước cũng như trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; lĩnh vực quản lý của cơ quan có tính liên thông, kết nối, tương hỗ lẫn nhau; đóng vai trò giúp ổn định, tạo nền tảng vững chắc và đột phá cho phát triển.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ba cơ quan thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyên môn; đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Thủ tướng cũng chia sẻ với những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; cơ bản thống nhất với các kiến nghị, đề xuất, giao các Phó Thủ tướng phụ trách trực tiếp chỉ đạo xử lý; với những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức xử lý công việc, bảo đảm nhanh, kịp thời nhưng kỹ lưỡng, hiệu quả, đúng quy định, quy chế, có trọng tâm, trọng điểm, quy định rõ trách nhiệm, một việc chỉ giao một bộ, cơ quan chủ trì, đầu mối.

Các bộ, cơ quan cần tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Thực hiện nghiêm yêu cầu về cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ, trình Chính phủ phương án trước ngày 20-4.

Về một số nhiệm vụ cụ thể với từng bộ, cơ quan, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực trong việc tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách và hoàn thiện thể chế phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, rà soát kỹ lưỡng để tham mưu cấp có thẩm quyền về biên chế của hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, nhất là biên chế cấp cơ sở; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí cho từng vị trí việc làm, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh.

...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo các kết luận của Bộ Chính trị; hoàn thiện các báo cáo sơ kết, đề xuất phương án, lộ trình phù hợp, bảo đảm đồng bộ.

Bộ Nội vụ cũng được giao tham mưu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; nghiên cứu cơ chế liên thông giữa khu vực công và tư; triển khai các giải pháp đột phá về tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.

Cùng với đó, xây dựng đề án nâng cao năng suất lao động quốc gia, phát triển thị trường lao động hiện đại; hoàn thiện chính sách việc làm, nhất là với nhóm yếu thế; vận hành hiệu quả sàn giao dịch việc làm, tăng cường kết nối cung - cầu lao động, quản lý tốt lao động nước ngoài và đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu trong quản lý.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc



Thủ tướng yêu cầu chăm lo tốt hơn đời sống người có công, đẩy nhanh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai hỗ trợ nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam; tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thi đua, khen thưởng.

Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, phân cấp mạnh cho địa phương trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

Bên cạnh đó, hoàn thiện chính sách cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; xây dựng đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững giai đoạn 2026-2031; sớm vận hành cơ sở dữ liệu về dân tộc, tôn giáo kết nối với dữ liệu dân cư; tăng cường thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Với Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu triển khai kế hoạch thanh tra năm 2026 có trọng tâm, đúng pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Hoạt động thanh tra cần đổi mới theo hướng không chỉ phát hiện, xử lý vi phạm mà còn phòng ngừa, hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực.

Thanh tra Chính phủ được giao phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài; hướng dẫn địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; thực hiện nghiêm các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo chương trình công tác năm 2026.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người Lao Động