Thủ tướng: Công khai, thanh tra việc sử dụng trụ sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung các nhiệm vụ.

Ưu tiên cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao

Cụ thể, chủ tịch UBND các tỉnh thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo về việc rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tiến hành bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Trong quá trình sắp xếp ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước.

Trường hợp vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý thì UBND các tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý sau khi thu hồi, chuyển giao.

Khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định của pháp luật để kịp thời đưa tài sản vào khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát, lãng phí. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Bộ Tài chính để xử lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã cập nhật, điều chỉnh ngay các quy hoạch sau khi chuyển đổi các trụ sở.

Quản lý thanh tra, giám sát việc xử lý tài sản công

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi đã ưu tiên sử dụng cho các mục đích trên được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (thông qua giao đất, cho thuê đất theo pháp luật về đất đai) thì phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, kịp thời các cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, của từng địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cập nhật, điều chỉnh ngay quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng hoặc tiếp nhận sử dụng cho an ninh, quốc phòng.

Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền và quy định pháp luật; công khai thông tin tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của từng địa phương.

