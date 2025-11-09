Thủ tướng, các Phó Thủ tướng khởi công 72 trường học ở xã vùng biên

9h sáng 9/11, diễn ra đồng loạt lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Chương trình được truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại 13 điểm cầu. Do ảnh hưởng bão Kalmaegi, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai không tổ chức trực tiếp nhưng vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công khi điều kiện cho phép.

Các trường khởi công sáng nay gồm: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Khuất Xá (Lạng Sơn); Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Đình Phong (Cao Bằng); Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Minh Tân (Tuyên Quang); Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (Lào Cai);

Trường phổ thông nội trú TH và THCS Hua Bum (Lai Châu); Trường phổ thông tân tộc nội trú TH và THCS Thanh Nưa (Điện Biên); Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Lóng Sập (Sơn La); Trường nội trú liên cấp TH và TH Yên Khương (Thanh Hóa);

Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Hạnh Lâm (Nghệ An); Trường nội trú liên cấp TH và THCS Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh); Trường nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng (Quảng Trị); trường nội trú liên cấp TH và THCS Ia Rvê (Dăk Lăk); Trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS xã Thuận An (Lâm Đồng); Trường nội trú liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở Vĩnh Gia (An Giang).

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang (Đà Nẵng) hồi tháng 10/2025 (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1.

Tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá.

Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu họ và trung học cơ sở Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự lễ khởi công tại các điểm cầu sáng nay (Ảnh: VGP).

...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự sự kiện có Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH – THCS) tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk.

Các Bộ trưởng: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự và chỉ đạo khởi công tại Lai Châu; Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tại Sơn La; Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng tại Quảng Trị; Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tại Cao Bằng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, tại Nghệ An.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025-2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới), được thực hiện tại 17 tỉnh thành. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền; tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Chương trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 20.000 tỷ đồng. Theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một thời điểm, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026-2027. Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, các trường được đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn. Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh biên giới triển khai thực hiện chủ trương trên. Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan theo hướng bảo đảm học sinh ở xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp với thực tiễn khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn