Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 21 về các công trình, dự án ngành GTVT - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố; đại diện các ban quản lý dự án, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phát triển hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XI của Đảng tới nay; kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy muốn phát triển nhanh thì phải đầu tư cho hạ tầng chiến lược.

Việc phát triển hạ tầng chiến lược góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Thực tiễn những tháng vừa qua cho thấy tỉnh, thành phố nào giải ngân tốt thì tăng trưởng kinh tế tốt. Trong những năm qua, các tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số cũng là những nơi có hạ tầng tốt.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung báo cáo, thảo luận với tinh thần "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc



Thủ tướng cho biết hiện có 120 dự án, dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển.

Đến nay, Ban Chỉ đạo đã họp 20 phiên, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không thuộc Ban Chỉ đạo hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, cả nước hiện có 2.476 km đường cao tốc. Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, người dân đi lại thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, cho doanh nghiệp và nâng giá trị gia tăng của đất.

Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733 km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần. Trong đó, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài là 575 km bám sát kế hoạch hoàn thành năm 2025. Riêng 6 dự án với chiều dài 158 km còn chậm, đồng thời khối lượng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng còn rất nhiều.

Từ nay đến ngày 19/12 (ngày tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn) chỉ còn gần 2 tháng, Thủ tướng nêu rõ đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc, bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung báo cáo, thảo luận với tinh thần "6 rõ" là rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo, chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, đề xuất rõ biện pháp triển khai cho thời gian tới, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2025.

...

Các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan báo cáo về công tác bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cho các dự án; tình hình thi công các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025; tình hình thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành; tình hình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vật liệu xây dựng…

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ chia sẻ, trân trọng cảm ơn các chủ đầu tư, nhà thầu, các chủ thể liên quan đã nỗ lực, tích cực, cố gắng triển khai thi công các dự án trong điều kiện thời tiết khó khăn, mưa lớn liên tục ở nhiều nơi trên cả nước, với tinh thần "vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió".

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tại phiên họp lần thứ 20 ngày 10/9/2025, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã giao 30 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công, khánh thành các dự án dịp 19/12/2025.

Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 8 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, trong đó có một số nhiệm vụ quan trọng.

Bộ Xây dựng đã chủ động kiểm tra hiện trường, tham mưu các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng các đoàn kiểm tra chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thuộc danh mục 3.000 km đường cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025; có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát về cung, cầu và giá vật liệu xây dựng, thực hiện rà soát, công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng tại địa phương; chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa, lũ sau bão, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản.

Bộ Tài chính đã báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; đã hoàn thành xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội về công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; đã hoàn thiện báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy để trình Quốc hội.

Bộ Công Thương đã hướng dẫn giải quyết vướng mắc về phương án khai thác khu mỏ bô xít Nhân Cơ cấp phép chồng lấn với dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Ngoài ra, các cơ quan đang tích cực triển khai 21 nhiệm vụ (10 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 11 nhiệm vụ chưa đến thời hạn). Hiện còn 1 nhiệm vụ liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 3 dự án (dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2) vào danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên họp.

Tác giả: Hà Văn

Nguồn tin: baochinhphu.vn