Bộ Giáo dục đề nghị xử lý việc xuyên tạc nội dung lịch sử trong SGK

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, bình luận cho rằng sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống", đặc biệt là SGK Lịch sử - Địa lí lớp 5, chỉ dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) mà không đề cập đến Quang Trung và phong trào Tây Sơn. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền, tạo ra các đánh giá sai lệch về nội dung bộ sách, làm dấy lên lo ngại trong dư luận về chất lượng SGK và ảnh hưởng đến chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và Nhà nước.

Bộ GD&ĐT chỉ ra một số tài khoản lan truyền thông tin xuyên tạc nội dung sách giáo khoa

Trước những phản ánh trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức rà soát toàn bộ nội dung liên quan. Kết quả cho thấy, nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống và xuyên suốt trong chương trình, từ lớp 4 (môn Lịch sử và Địa lí) đến lớp 7 và lớp 8 (môn Lịch sử). Trong khi đó, nội dung về nhà Nguyễn được thể hiện với tư cách là một triều đại lịch sử, trình bày khách quan, đầy đủ; riêng Nguyễn Ánh được đưa vào giảng dạy theo đúng mạch tiến trình lịch sử ở lớp 5, lớp 7 và lớp 8.

Theo Bộ GD&ĐT, cách bố trí các nội dung này phù hợp với logic phát triển của lịch sử dân tộc, đồng thời đáp ứng mục tiêu và đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh. Quan điểm biên soạn SGK bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, không tiếp cận lịch sử theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân, mà đặt nhân vật, sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể, bảo đảm tính khoa học, khách quan và cân bằng trong giáo dục lịch sử.

...

Bộ GD&ĐT khẳng định, việc cho rằng bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung - phong trào Tây Sơn là sự bóp méo thông tin, vu khống có chủ đích. Việc SGK Lịch sử - Địa lí lớp 5 giảng dạy bài "Sự ra đời của nhà Nguyễn" là phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu chương trình, không thể tách rời khỏi tổng thể kiến thức học sinh đã học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục học ở các lớp sau.

Liên quan đến vụ việc, Bộ GD&ĐT cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong SGK, qua đó xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) nhằm bảo đảm an ninh chính trị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đưa ra những bình luận thiếu căn cứ liên quan đến nội dung nêu trên, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: congly.vn