Thiếu nữ 16 tuổi chạy xe máy ngược chiều dẫn tới tai nạn chết người

Tối 5-4, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe máy làm một người chết, một người bị thương.

Theo đó, khoảng 20 giờ 13 phút, anh Lê Văn T (38 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong hướng từ TP Dĩ An đi TP Thuận An.

Hiện trường vụ tai nạn.



Khi qua khỏi uỷ ban nhân dân phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An thì va chạm trực diện với xe máy do thiếu nữ tên Phan Gia H (16 tuổi, ngụ TP Dĩ An) điều khiển chạy ngược chiều để băng qua đường.

Cú va chạm làm anh T ngã xuống đường chết tại chỗ. Còn H bị thương khá nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Công an khám nghiệm hiện trường.



Tại hiện trường, hai xe máy bể nát nằm cách nhau khoảng 5m.

Nhận tin báo, công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

