'Thiên đường’ trong tù cho trùm tội phạm Trung Quốc ở Bangkok

Nhiều bằng chứng cho thấy các ông trùm tội phạm Trung Quốc tận hưởng cuộc sống “thiên đường” bằng cách mua được quy chế VVIP phía sau song sắt. Ảnh: Reuters



Ngày 22/11, Bangkok Post cho biết, theo người đứng đầu Cục Cải huấn, khoảng 20 quan chức đang phải đối mặt với cuộc điều tra vì sắp xếp các đặc quyền - bao gồm đưa đồ cấm và cả gái mại dâm - cho các tù nhân Trung Quốc tại Nhà tù tạm giam Bangkok.

Trong nhiều năm, trại giam Bangkok - một trong những cơ sở giam giữ lớn nhất và nghiêm ngặt nhất Thái Lan - luôn được xem là nơi giam những phạm nhân táo tợn nhất: từ tội phạm ma túy, buôn lậu cho đến những “ông trùm bản địa”. Thế nhưng, sau hai cuộc đột kích bí mật liên tiếp, hình ảnh ấy bất ngờ rạn nứt.

Những gì xuất hiện trước mắt lực lượng điều tra không phải là cảnh nghèo nàn, tăm tối quen thuộc của những phòng lao ngục, mà là một thế giới song song: những căn phòng kín đáo dưới gầm cầu thang, thiết bị điện gia dụng hoạt động như trong căn hộ riêng, xì gà, rượu vang, thức ăn cao cấp và thậm chí cả những lối đi bí mật dẫn khách từ bên ngoài vào.

Đó là “vương quốc” của nhóm "tù nhân Trung Quốc xám" - những mắt xích quan trọng trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và các đường dây lừa đảo trực tuyến đang quét qua khu vực Đông Nam Á.

“VVIP sau song sắt”

Cuộc điều chuyển đột ngột giám thị Trại giam Bangkok vào ngày 20/11 thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng. Theo các nguồn thạo tin, đó là kết quả của cuộc đột kích được tổ chức trong bí mật tuyệt đối, sau nhiều lần điều tra trước đó bị tuồn tin.

Nhiều năm qua, mỗi khi kế hoạch kiểm tra được triển khai, nguồn tin trong trại lại “phím” cho những người liên quan, giúp họ kịp thời che giấu đồ cấm. Tù nhân Thái liên tục tố cáo bị đàn em của nhóm Trung Quốc bắt nạt, xem như tầng lớp dưới, đặc biệt từ khi loạt nghi phạm “Trung Quốc xám” bị giam giữ.

Những tang vật được thu giữ trong đợt kiểm tra đã khiến dư luận không khỏi sửng sốt. Bên trong khu giam giữ, lực lượng chức năng phát hiện từ dao, vật sắc nhọn đến thuốc lá, bật lửa, bao cao su - những thứ vốn tuyệt đối bị cấm.

Đáng nói hơn, hàng loạt đồ dùng tiện nghi và thiết bị điện tử như lò vi sóng, ấm siêu tốc, loa công suất lớn, đệm dày và chăn đặc biệt cũng xuất hiện trong buồng giam, cùng dấu vết của các bữa ăn thịnh soạn với rượu ngoại và xì gà.

Bên trong trại giam Bangkok. Ảnh: National Thailand.



Theo quy định hiện hành, những vật dụng như vậy chỉ có thể lọt vào trại giam theo hai cách: hoặc được đưa vào dưới hình thức quyên tặng và bắt buộc phải đăng ký thành tài sản chung; hoặc là tài sản cá nhân của cán bộ nhưng bị một số người lợi dụng để phục vụ riêng cho tù nhân “có điều kiện”, theo National Thailand.

Tất cả nằm trong những “khu vực đặc quyền” do các phạm nhân Trung Quốc kiểm soát - nơi tù nhân Thái thường không dám bén mảng, còn cán bộ biến chất thì nhận tiền để nhắm mắt làm ngơ.

Nhiều nguồn tin mô tả những khu vực này giống như phòng chờ hạng thương gia trong sân bay hơn là buồng giam. Tại đó, các “ông trùm xám” ăn uống xa xỉ, nghe nhạc, hút xì gà và đánh bạc mỗi ngày.

Tù nhân Thái biết tiếng Trung được thuê làm phục vụ riêng. Một số phạm nhân Trung Quốc có thể yêu cầu gặp khách “đặc biệt” trong phòng kín với một chi phí không nhỏ.

Để hình dung mức độ thao túng của mạng lưới “Trung Quốc xám”, trường hợp She Zhijiang - ông trùm đứng sau “thành phố lừa đảo” Shwe Kokko - là ví dụ điển hình. Trong thời gian bị giam giữ tại Thái Lan chờ dẫn độ, She gần như được đối xử như một tù nhân hạng vương giả.

She trở thành thủ lĩnh bất thành văn của toàn bộ nhóm phạm nhân Trung Quốc, được miễn hầu hết quy định bắt buộc: không phải cắt tóc ngắn, không điểm danh, không lao động hay sinh hoạt chung.

...

Những ưu đãi quá mức này khiến nhiều tù nhân Thái bất bình và liên tục gửi đơn tố cáo. Đây chính là điểm khởi đầu cho cuộc kiểm tra đột xuất và sau cùng dẫn tới việc She bị buộc phải chuyển sang cơ sở giam giữ khác.

Một chi tiết gây chấn động là phát hiện lối đi nội bộ nối thẳng văn phòng giám thị tầng hai với căn phòng nhỏ giấu dưới gầm cầu thang, theo tờ Khaosod.

Các phạm nhân được dẫn từ Khu 3, băng qua Cổng 2 đến căn phòng nhỏ giấu dưới gầm cầu thang, nơi những cô gái được bố trí chờ sẵn. Nhóm người mẫu này có thể lọt vào trại giam thông qua một lối đi nội bộ nối với văn phòng giám thị ở tầng hai, giúp họ hoàn toàn tránh khỏi việc kiểm soát tại Cổng 1.

Biển báo "Khu vực cấm vào" được dán tại Tòa nhà số 8 của Nhà tù đặc biệt Bangkok - khu vực được phát hiện 2 phụ nữ người Trung Quốc. Ảnh: Khaosod.



Theo kết quả điều tra ban đầu, phụ nữ ngoại quốc bao gồm cả những người có ngoại hình như người mẫu đã được đưa vào trại theo lối này, bỏ qua mọi cổng kiểm soát. Họ chờ trong căn phòng kín để gặp các “ông trùm xám”, vốn đã quen với việc trả tiền để hưởng đặc quyền.

Về tin đồn tù nhân Trung Quốc trả tiền để đưa người mẫu từ bên ngoài vào phòng bí mật, nguồn tin không xác nhận, nhưng thừa nhận: “Nếu có tiền và đường dây, đồ cấm luôn có cách lọt qua”.

Đây được xem là bằng chứng cho thấy mạng lưới lợi ích đã len lỏi sâu vào bộ máy quản lý, đến mức một số không gian trong trại giam gần như biến thành “phòng tiếp khách riêng”.

Khi kiểm soát bị bẻ cong bằng tiền

Dù hệ thống kiểm soát vật dụng ra vào trại giam vốn được xem là nghiêm ngặt, cuộc đột kích mới đây cho thấy hàng loạt kẽ hở đã bị cố tình “bẻ cong”.

Nhiều thiết bị điện được gắn mác “quyên tặng” nhưng thực chất được chuyển riêng cho nhóm phạm nhân Trung Quốc. Một số cán bộ mang đồ dùng với danh nghĩa “tài sản cá nhân”, rồi lén lút giao lại cho tù nhân có điều kiện chi trả.

Đối với tù nhân ngoại quốc, việc tiếp khách diễn ra dễ dàng hơn do khó xác minh mối quan hệ thân nhân.

Bên trong trại cũng tồn tại một hệ thống phân cấp ngầm: các ông trùm được bố trí ở một khu, còn đàn em ở khu khác để tiện điều phối và kiểm soát.

Trung tá cảnh sát Prawut Wongsinin, Tổng giám đốc Cục Cải huấn, phát biểu với các phóng viên sau chuyến kiểm tra tại Nhà tù Bangkok Remand ngày 22/11. Ảnh: Bộ Tư pháp Thái Lan.



Ngày 22/11, Bangkok Post cho biết, theo người đứng đầu Cục Cải huấn, khoảng 20 quan chức đang phải đối mặt với cuộc điều tra vì sắp xếp các đặc quyền - bao gồm cả gái mại dâm - cho các tù nhân Trung Quốc tại Nhà tù tạm giam Bangkok.

Bê bối lần này cũng kéo theo việc xem xét lại sự nghiệp của Giám thị Manop Chomchuen. Ngày 13/6/2025, ông là nhân chứng đầu tiên trình bày trước Hội đồng Tối cao liên quan đến vụ cựu Thủ tướng Thaksin được bố trí lưu viện ở tầng 14 thay vì vào buồng giam thông thường.

Manop cho biết ông chỉ tiếp quản chức giám thị sau khi ông Thaksin đã được chuyển sang bệnh viện, đồng thời khẳng định cựu thủ tướng thuộc nhóm “608” - người trên 60 tuổi, mắc nhiều bệnh lý mạn tính - nên được phép điều trị bên ngoài khi cần thiết.

Trước khi được điều về Bangkok, Manop từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong Bộ Cải huấn và kinh qua vai trò giám thị tại nhiều tỉnh.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn