Thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Ngày 9-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân tử vong, trôi dạt vào bờ biển Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Bãi biển thuộc địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, gần khu vực phát hiện thi thể nam giới



Theo đó, khoảng 8 giờ 40 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển tại khu vực lô số 8 đường Võ Nguyên Giáp (phường Ngũ Hành Sơn) và trình báo Cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

...

Qua kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân là nam giới khoảng 40 – 60 tuổi, khi phát hiện không mặc áo, mặc quần lửng màu xanh, tay đeo đồng hồ điện tử màu đen. Trên người nạn nhân không có tài sản hay giấy tờ tùy thân.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin liên quan vụ việc từ người dân, qua Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng (điện thoại 0236.3955995) hoặc điều tra viên Hồ Kỳ Lạc (điện thoại 0866.426449) để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người Lao Động